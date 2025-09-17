Peñarandilla (Salamanca) acoge el domingo la III carrera popular a favor de la asociación de niños con piel de mariposa

Diputados y organizadores de la carrera de Peñarandilla durante la presentación de la prueba - EUROPA PRESS

SALAMANCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad salmantina de Peñarandilla acogerá este domingo, 21 de septiembre, la tercera edición de la carrera popular benéfica 'Peñarandilla con la piel de mariposa' creada para ayudar a luchar contra esta patología y especialmente a Javi, un niño con raíces en este municipio y que padece esta enfermadad.

Los organizadores han informado de que la prueba cuenta ya con casi 600 inscritos con la espezanza de llegar a los 700, que superarán además los 590 de 2024. Toda la recaudación irá dirigida a ayudar a la Asociación DEBRA para intentar hacer más cómoda la vida a los afectados.

La carrera tiene un recorrido de 8,4 kilómetros y partirá a las 10.15 horas de Peñarandilla. Los organizadores han explicado que es una "carrera cómoda" que se realiza por un circuito que transcurre por la ribera del río entre Coca y Peñarandilla. A las 11.30 horas serán las carreras menores, y a las 11.35 horas, la marcha andarina.

Por su parte, Carol Gallo, madre de Javi, el niño de 5 años con piel de mariposa, ha agradecido el apoyo de las instituciones para dar visibilidad a la enfermedad y colaborar con la Asociación DEBRA. "A nosotros nos ayuda a llevar una vida lo más cómoda posible", ha aseverado.

Gallo ha explicado que cualquier contacto con la piel de su hijo, incluso un abrazo, le causa heridas y ampollas por lo que su día a día "es complicado". Las inscripciones se pueden realizar hasta este jueves en la web orycronsport.com o a través de la web de la Delegación Salmantina de Atletismo, y de manera presencial en el 'Bar Pepe' de Peñarandilla. Además, hay una fila 0 para todas las personas que quieran colaborar de forma económica.