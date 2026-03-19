Penas que suman 12 años para dos varones por una pelea en Valladolid con un puño americano y un barra de hierro

Archivo - Acusaciones solicitan entre 26 y 37 años de cárcel por asesinato para el militar que apuñaló a un vecino de Viana - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid sienta en el banquillo el próximo martes, 24 de marzo, a dos varones de origen rumano a los que se acusa de haber participado en una agresión sobre otros dos de la misma nacionalidad armados con un puño americano y una barra de hierro, hechos registrados en julio de 2023 en la terraza de un bar en Las Delicias y por los que se enfrentan a penas que en su conjunto suman siete años de cárcel.

Los hechos objeto de la presente causa se produjeron inicialmente sobre las 19.30 horas del día 26 de julio de 2023 ante la terraza del bar La Patrona, sito en la calle Aaiún de Valladolid, donde se encontraba una de las víctimas, Petronel G.B, a quien de repente ambos acusados agarraron por la espalda y tiraron al suelo. Durante la agresión, en represalia porque la víctima había salido en defensa de la hija de un amigo, participó presuntamente Remus armado con un puño americano y Marius con una barra de hierro, quienes causaron al agredido lesiones en la cabeza y erosiones superficiales en ambas manos, pies y rodillas.

Fue a posteriori, ese mismo día, casi dos horas más tarde, cuando Remus se encontró en la calle Hornija con el amigo de su víctima, su mujer y una hija, menor de edad, y se dirigió a esta última, como en otras ocasiones, con frases de contenido sexual, lo que dio origen a una discusión entre el padre y el encausado en cuyo transcurso este último lanzó al primero una botella cristal que impactó en su boca. El golpazo le ocasionó numerosas lesiones y, entre otras, la pérdida de dos piezas dentales.

Respecto del delito de obstrucción a la justicia, la acusación pública sostiene que al día siguiente de esta doble agresión, Marius G.P. llamó por teléfono a Ionut C.B. para amenazarle de muerte por haber denunciado los hechos: "¡No vas a escapar de nosotros, ni tú ni tu familia por haber denunciado, aunque me coma 15 años de cárcel!".

El fiscal del caso se presenta al juicio con una calificación provisional en la que tipifica lo ocurrido aquel día como sendos delitos de lesiones y otro de obstrucción a la justicia. De uno de los delitos de lesiones responsabiliza a los dos encausados, Remus M.P. y Marius G.P, para quienes pide tres años de cárcel, mientras que del segundo delito tan sólo imputa al primero de ambos, con una petición añadida de otros cuatro años, y de la obstrucción a la justicia al segundo, para el que interesa dos años más de privación de libertad y una multa de 3.600 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, el acusador público reclama a Remus M.P. que indemnice a uno de los agredidos, en solitario, con 500 euros por las lesiones y 12.000 euros por las secuelas--sufrió la pérdida de dos piezas dentales--, así como que los dos encausados hagan lo propio con otro de los agredidos y le abonen 150 euros y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia para cubrir los gastos de la asistencia médica.