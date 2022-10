Penélope Cruz llega este sábado fuera de concurso a la pantalla del festival con 'L'Immensità', de Crialese

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz Penélope Cruz se adueñará este sábado, 22 de octubre, de la pantalla del Teatro Carrión de Valladolid, que proyectará dentro de la Sección Oficial de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) 'L'immensità', la última película de Emanuele Crialese que, tras pasar por el Festival de Venecia, llega a la capital del Pisuerga fuera de concurso.

La cinta traslada al espectador a la Roma de los años 70, en la que Clara y Felice acaban de mudarse a un piso nuevo. Su matrimonio está acabado, ya no se aman, pero son incapaces de separarse. Lo único que los mantiene unidos son sus hijos, en los que Clara vuelca su deseo de libertad.

Adriana, la mayor, acaba de cumplir doce años y presencia muy de cerca los estados de ánimo de Clara y las tensiones cada vez mayores entre sus padres. Adriana rechaza su nombre y su identidad, quiere convencer a todo el mundo de que es un chico, y su obstinación hace que el ya frágil equilibrio familiar alcance un punto de ruptura. Mientras los niños esperan una señal que los guíe, todo cambia a su alrededor y en su interior.

Esta coproducción franco-italiana de 98 minutos de duración opta a la Espiga Arcoiris que reconoce el trabajo que mejor visibiliza la realidad LGBTIQ+.

Emanuele Crialese (Roma, 1965) estudió Cine en la Tisch School of the Arts (Universidad de Nueva York) donde se graduó en 1995 tras filmar cortos como 'Heartless' (1994). En 1997 debutó en el largo con 'Once We Were Strangers', seleccionado en Sundance, y un lustro después gana el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes con 'Respiro', su segundo filme, nominado posteriormente al César y a los Premios del Cine Europeo.

En 2006 dirigió 'Nuovomondo', León de Plata Revelación en el Festival de Venecia, entre otros muchos galardones, y en 2011 regresa al festival con 'Terraferma', que conquistó el Premio Especial del Jurado y el Premio Pasinetti. 'L' immensità' es su quinto largometraje.