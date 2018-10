Los pensionistas retoman la movilización por subidas anuales en función del IPC

Publicado 17/09/2018 13:30:11 CET

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pensionistas de Valladolid han retomado la movilización en la calle en contra del Pan-European Personal Pension Product (PEPP) propuesto por Bruselas a modo de plan de pensiones paneuropeo y a favor de la revalorización de las pensiones en España en función del IPC real para no perder poder adquisitivo.

Estas son las principales reivindicaciones de los jubilados que, convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, han iniciado este lunes un nuevo ciclo de movilizaciones en toda España en su objetivo de garantizar las pensiones "como un derecho inamovible".

"Somos muchos, esta batalla la vamos a ganar", han asegurado los pensionistas de Valladolid que, tras reconocer los logros conseguidos en su anterior ciclo de movilizaciones, han recordado que se ha demostrado que no se trata de una cuestión de dinero sino de voluntad política por lo que han abogado por mantener la presión en la calle hasta conseguir la revalorización de las pensiones en función del IPC real.

En este sentido, han anunciado una nueva movilización el 1 de octubre y otra "más importante" a mediados del próximo mes en defensa de todo el sistema público, pensiones, sanidad y educación, por su importancia en una comunidad autónoma como Castilla y León que tiene "unas de las pensiones más bajas del Estado".

Tras una pancarta en que se podía leer 'Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden' y otra con el lema 'Por unas pensiones dignas', más de un centenar de jubilados de Valladolid han coreado al unísono que las pensiones no son un negocio sino un derecho, junto a otros lemas como "sin lucha no hay hucha", "pensionista si no luchas nadie te escucha", "si quieres pensión, manifestación" o "desde el sillón no defiendes tu pensión".

En esta manifestación, que comenzó a las 12.00 en la Plaza de Fuente Dorada para concluir en la Plaza Mayor de Valladolid, los pensionistas han leído un comunicado de la Coordinadora Estatal que, ante la reunión del Pacto de Toledo el próximo miércoles, reclama acabar con la anomalía de que España sea el único país de Europa que no revaloriza las pensiones en función del IPC real, es decir, de la evolución del precio de los alimentos o de la luz.