Pepe Álvarez (UGT) pide a Cs que explique "qué piensa hacer con las pensiones" si llegara al Gobierno

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha pedido este viernes a Ciudadanos (Cs) que explique "qué piensa hacer con las pensiones" en el caso de que llegara al Gobierno de España.

"Me gustaría que las fuerzas políticas fueran claras, he oído a unos y a otros, pero nada a Cs respecto a las pensiones, se calla para no decirnos lo que piensa", ha lamentado instantes antes de participar en una asamblea con delegados de Castilla y León celebrada en la Feria de Valladolid.

Respecto a las manifestaciones en defensa de unas pensiones dignas convocadas el jueves en toda España, Álvarez ha asegurado que el PP "continúa en Marte" y "no ha aterrizado", pero "conviene que lo haga".

Tras criticar la "falta de sensibilidad" y de "conexión con la realidad" del Gobierno 'popular', el líder de UGT ha recordado que la cesta de la compra habitual de los pensionistas afectan a productos que "no se reflejan en el IPC que determina la subida de las pensiones".

A este respecto, su homólogo en Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, considera que las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, en las que recordaba a los pensionistas que otros sectores habían sufrido de forma más intensa la crisis, son la "prueba" de "cómo un Gobierno se esconde en las cifras macroeconómicas para no ver la realidad de este país".

Asimismo, Sordo ha recordado que durante la crisis las pensiones fueron "un colchón" que contribuyó a las familias en dificultades más que los mecanismos del Estado del Bienestar, algo que, como ha advertido, no podrá ocurrir en la próxima tras la última reforma de las pensiones.

Por ello, ha pedido su derogación y se ha referido a la "sensación de maltrato" que han de compartir los pensionistas con una subida del 0,25 por ciento de sus prestaciones en un contexto de crecimiento del tres por ciento de la economía española.