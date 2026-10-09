Peramato admite que "cualquier sensación de angustia" que experimente un profesional de la Justicia "ocupa y preocupa"

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha rechazado pronunciarse sobre el procedimiento abierto por el caso Leire Díez, pero si ha admitido que "cualquier sensación de angustia" que experimente un profesional de la Administración de Justicia les "preocupa y ocupa".

Peramato se ha referido a las declaraciones realizadas ayer por la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa del hermano de Pedro Sánchez, en la Audiencia Nacional y en las que aseguró haber sentido una "situación de angustia" al saber que la vigilaban a ella y a sus hijas.

La Fiscal General del Estado ha participado en la inauguración del curso 2026-2027 del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género y del Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Salamanca.

A preguntas de los medios, Peramato ha insistido en que no iba a hablar de procedimientos en trámite por razones obvias, primero por "razones institucionales", segundo porque los procedimientos en trámite "tienen que seguir su curso" y, por último, por "respeto a los compañeros" que intervienen en esos procedimientos "de una forma directa".

No obstante, sí ha incidido en que "cualquier sensación de angustia" que pueda experimentar los profesionales de la Administración de Justicia, le "preocupa" y le "ocupa". "Se trata de un sentimiento que ha manifestado la magistrada en sus declaraciones y yo lo respeto completamente", ha zanjado.