Un afectado por inhalación del humo en el incendio de una vivienda en La Virgen del Camino (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl- 112 - Archivo

LEÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 45 años ha resultado afectado por inhalación del humo este sábado, 14 de noviembre, en el incendio de una vivienda en la calle Valdemulo de La Virgen del Camino, según datos del 112 Castilla y León recogidas por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.42 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del incendio de una vivienda, originado en la cocina.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil, Bomberos de León y Policía Local de Valverde de la Virgen. Los organismos en el lugar han solicitado asistencia sanitaria para una persona afectada por inhalación de humo, por lo que se ha avisado también a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

Finalmente, los recursos enviados han atendido y trasladado, en una ambulancia de soporte vital básico, al varón afectado al Complejo Asistencial de León.