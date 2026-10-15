Petición de 4 años por arrojar bajo un coche una bolsa con casi 70 gramos de 'coca' tras divisar a la policía

Archivo - Un agente de la Policía Nacional de Valladolid junto a un vehículo patrulla. Foto archivo. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid celebrará juicio el próximo día 22 de octubre contra Jony V.H, un varón acusado de un delito contra la salud pública cometido en abril del presente año cuando fue interceptado con cerca de 70 gramos de cocaína en la vía pública.

En su escrito de calificación al que ha tenido acceso Europa Press, Fiscalía de Valladolid solicita para el presunto traficante una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 12.800 euros.

Los hechos se produjeron sobre las 22.00 horas del 5 de abril en la calle Francisco Hernández Pacheco de la capital vallisoletana. El acusado, sin antecedentes penales, se encontraba en posesión de un envoltorio que contenía una sustancia que, tras ser analizada, resultó ser cocaína, con un peso neto de 69,87 gramos y una riqueza del 75,6%.

La acusación pública apunta que el imputado arrojó la droga debajo de un vehículo al percatarse de la presencia policial y que dicha sustancia la tenía en su poder con el fin de destinarla a la venta a terceras personas. El valor concreto de la sustancia incautada ha sido tasado en 4.270 euros en el mercado ilícito.

El procesado se encuentra en situación de prisión provisional por esta causa desde el 6 de abril, fecha en la que se dictó el correspondiente auto judicial.