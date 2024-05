Pezzolano elogia Valladolid pero denuncia gritos xenófobos de parte de la afición: "es una ciudad muy particular en eso"

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador blanquivioleta, Paulo Pezzolano, ha denunciado gritos xenófobos de parte de su "propia afición" en una ciudad "muy particular en eso", si bien asegura que Valladolid es "preciosa", con una "gran calidad de vida" y que la gente en la calle "es divina, muy cálida".

En una entrevista concedida el lunes a la radio uruguaya Sport 890, el técnico uruguayo habló de su relación con la masa social del club vallisoletano y del ya habitual ¡Pezzolano dimisión! que, según explicó el propio entrenador, comenzó a corearse en el José Zorrilla en la "cuarta, quinta fecha (jornada)".

En este sentido, Pezzolano admite que fue decisión suya y "aprobada internamente con la gente del club" el "ponerse la presión en los hombros" para generar "unión interna con los jugadores, con el staff técnico y con todo".

"¿Por qué? Porque arranca el año silbando jugadores. Era un ambiente muy difícil y bueno yo tomo la decisión aprobada internamente también con la gente del club y nada, yo me llevo todo eso a mis hombros. Empezaron con el ¡Pezzolano dimisión! la cuarta, quinta fecha y bueno yo tenía cruces con la afición. ¿Para qué? Para lograr este objetivo, si yo no hacía eso, este objetivo no se lograba", argumenta.

En este punto, el entrenador volvió a destacar el carácter uruguayo que, ante esta situación, se "redobla". "Nosotros los uruguayos somos así, somos rebeldes" incidió para desvelar que ha tenido que "redoblar ese esfuerzo" cuando su propia afición "tiene gente" que le ha gritado "sudaca, vete para Uruguay".

"Esas cosas que son increíbles que existan pero existen y esta ciudad en eso es muy particular. Los extranjeros lo sufrimos un poco, yo lo sufrí, mi staff lo sufrió. Entonces me hacía redoblar esfuerzos, entonces más rebelde me ponía", continuó.

"Por eso lo conseguimos, porque en el minuto 86 nos hacen el gol y todo el estadio empezó a gritar Pezzolano dimisión y ahí donde siempre el equipo dio la cara. Ese es el empuje que tiene esta afición. Entonces, con eso, nosotros nos redoblamos y ahí conseguimos los goles de nuevo. Así que nada, va por ahí, son clubes particulares que tenemos que sacarle el jugo para lograr los objetivos y ahí sacarle el jugo era por ese lado, así que muy contento por haberlo conseguido", argumenta.

Gritos y críticas que ha soportado "con tranquilidad". "Ya estábamos expuestos a eso y hoy tenemos un gran problema... las redes sociales le están haciendo muy mal al mundo y eso lo sabemos todo. Entonces, por ahí se fomenta mucho odio, mucha bronca y hay que saber convivir con eso", reflexiona.

Es a continuación cuando elogia a la ciudad al reconocer que, "a pesar de esto" el trato de la gente cuando anda por la Plaza Mayor con su "señora", "caminado por las tiendas" o "almorzando en cualquier restaurante" el trato de la gente es "espectacular", con una ciudad "preciosa", que tiene una "gran calidad de vida" y la gente "es divina, muy cálida, pese a que dicen que es fría".

El problema, volvió a incidir, es que "internamente se juntan y se fomentaba eso". "También una gran parte de la afición que es chica, digamos, generaba como ese odio, pero después la mayoría apoyaba mucho, en todo sentido y se notaba mucho también. Entonces me quedo con ese apoyo que es lo más importante", ha añadido.

Una situación que también vive, en sus palabras, Ronaldo Nazario, máximo accionista del club. "Éramos juntos los que estábamos soportando a la espalda todo esto, porque era ¡Pezzolano dimisión! y ¡Ronaldo vete ya! Están gritando al mejor jugador de la historia y gran empresario hoy en día. Así que nada, lo soportamos muy bien y cuando termina así la verdad es una felicidad tremenda y se ve también el amor de la gente que ha apoyado mucho, mucha familia, mucha gente mayor que ha apoyado mucho", manifestó.

FUTURO

En este punto, dio por hecha la venta de "parte del club" si bien matizó que en la parte deportiva "no iba a cambiar nada". "Ronaldo seguirá con toda su gestión deportiva", detalló para hablar de su futuro, que pasa, en sus palabras por continuar en el Real Valladolid.

"Yo tengo la renovación automática. Hoy en día Ronaldo y toda la gente quiere que sigamos. Nosotros tenemos que juntarnos con ellos, pero acá lo más importante es lo que quiera internamente el club, lo que yo sienta y yo también siento mucho apoyo. La realidad de esto es que más en contra está la gente o algo, más seguiría y firmaría por cinco años igual, así que veremos qué pasa", ha zanjado.