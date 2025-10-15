PGC-Economía dispone de 84,31 millones con 7,01 para el Parque Tecnológico de Burgos y 3,0 para Vicolozano

Destina 517.000 euros a la rehabilitación del edificio administrativo de la Plaza Madrid en Valladolid

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda contará con una inversión de 84,31 millones de euros en el año 2026, cuatro millones más que en el presupuesto vigente --los 80,01 millones de 2024--, y la mayor parte volverá a correr a cargo del Instituto de Competitividad Empresarial con 46,87 millones de euros, entre ellos 7,01 millones para el Parque Tecnológico de Burgos y 3,00 para el de Vicolozano.

Así consta en el capítulo de inversiones reales del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 registrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León donde se encuentran los pormenores del presupuesto elaborado por Carlos Fernández Carriedo, titular precisamente de esta cartera.

El grueso de las inversiones reales de este departamento está asignado a la sección del Instituto de Competitividad Empresarial, con esos 46,87 millones de euros --pierde fondos respecto a los 49,37 millones del presupuesto vigente-- con el grueso para desarrollo empresarial, que se lleva 31,52 millones, entre ellos 7,01 millones del Parque Tecnológico de Burgos; 3,00 para Vicolozano; 2,43 millones para el Parque Tecnológico de Boecillo y 2,35 millones del polígono industrial de Medina de Rioseco.

Destacan dentro del ICE 5,22 millones para la iniciativa RETECH proyecto Red-Argos y otros 7,00 millones para "otros internacionalización".

Por su parte, la Secretaría General se hará cargo de una partida inversora de 22,44 millones de euros entre los que destacan 3,73 millones para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tributarias, y sendas partidas de 2,37 y de 2,04 millones para la adquisición y mantenimiento de licencias, mientras que la rehabilitación del edificio administrativo de la Plaza Madrid, en Valladolid capital, en sus últimas fases se queda ya con 517.989.

El Ente Regional de la Energía cuenta en este caso con 9,31 millones de euros, más de la mitad (5,0 millones) para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector público de Castilla y León; la Dirección General de Presupuestos con 2,00 millones y la Dirección General de Energía y Minas con 2,70 millones, el grueso (1,05 millones) para estudios y trabajos técnicos de energía y minas y 875.520 euros para incentivos a la movilidad eficiente y sostenible del Programa Moves III.

Por último, la Dirección General de Política Económica y Competitividad dispone de 525.000 euros --475.000 euros para campañas de promoción en competitividad-- y la Intervención General cuenta con 446.324 euros.