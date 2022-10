Tudanca dice que son las cuentas "de la rendición de Mañueco a la extrema derecha"

El Grupo Socialista presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos en su trámite parlamentario

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado hoy que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2023, que este jueves presentaron el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, son las cuentas "de la rendición y la entrega de llaves de Mañueco al gobierno real de la extrema derecha".

Así lo ha señalado Tudanca en una rueda de prensa de valoración de los presupuestos, en la que ha comparecido junto a la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, donde ha anunciado la presentación de enmienda a la totalidad en su trámite parlamentario y donde ha asegurado que estas cuentas solo sirven para "certificar la defunción del PP moderado de Castilla y León y para que Mañueco entregue las llaves de la Junta a la extrema derecha".

Tudanca ha justificado sus afirmaciones en que estos presupuestos suponen la rendición del presidente de la Junta "a la extrema derecha" en que renuncian a la Agenda 2030 que, ha recordado, supone luchar contra la pobreza, proteger la salud y la educación de calidad, la reducción de desigualdades o la defensa del clima.

También ha concretado esta "rendición" en que "acaban con el Diálogo Social" cuando en su presentación el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pide "austeridad" a los agentes sociales, "responsables de la paz social", desde el gobierno "con más altos cargos de la historia".

"Rendición" también, ha continuado, porque introduce partidas específicas sobre violencia intrafamiliar y "diluye" el compromiso contra la violencia de género. "Lo tratan de equiparar y no es lo mismo, ni tienen la misma gravedad", ha remarcado, para recordar que en 2021 las denuncias por violencia de género fueron 5.170, frente a las 190 por violencia intrafamiliar.

También, ha afeado que no se incluyan partidas concretas para acabar "con la gran prioridad" que debería ser hacer frente al reto demográfico y luchar contra la despoblación. "No sabemos qué ha pasado con el anexo para hacer frente a la despoblación", ha indicado, para censurar también que no exista "ni una sola medida para la fiscalidad favorable en el medio rural".

En este punto, ha criticado a Fernández Mañueco por considerar que ha de ser el Gobierno de España quien implemente medidas fiscales favorables para la instalación de empresas en Soria. "Ya sabemos cuál era la provincia que le faltaba a Maroto: Soria. Debe ser que Soria no pertenece ya a Castilla y León y por eso no se le pueden pedir medidas", ha añadido.

"Este es el problema que estos presupuestos serán inútiles para un gobierno que no sirve para nada y no ayuda a nadie", ha remachado, para subrayar que no sirven para reabrir consultorios o recuperar la atención presencial, ni para acabar con las listas de espera, ni para incrementar el número de profesionales. Tampoco van a servir, ha continuado, para mejorar las retribuciones de los empleados públicos, ni para que dejen de tener "los peores salarios".

Además, ha querido poner de relieve que las cuentas de la Comunidad crecen gracias a los 1.600 millones de euros adicionales del Gobierno de España, al tiempo que ha destacado que las consejerías de Vox van a gestionar 1.225 millones de euros de todos los castellanoleoneses porque "Mañueco se los da".

También, ha subrayado que si se comparan los fondos que llegaban a Castilla y León procedentes del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 a los de este año, la Comunidad ha recibido 2.000 millones de euros más.

En definitiva, ha advertido Tudanca, son unas cuentas que son "mentira" porque Mañueco ha dicho que son las más altas de la historia, las más sociales y con los impuestos más bajos. "Lo mismo que decía hace un año con Igea poco antes de convocar elecciones por Twitter y dinamitar la estabilidad". "O era verdad el año pasado o ahora, las dos cosas es imposible", ha concluido Luis Tudanca.

FISCALIDAD

Respecto a los beneficios fiscales apuntados por el presidente de la Junta en la presentación, la portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha recordado que en la Comunidad se presentan un millón de declaraciones al año, por lo que las deducciones anunciadas por Mañueco solo afectan a 82.000 castellanoleoneses.

Además, ha criticado que los beneficios para familias numerosas sean sin tope de renta, lo que provoca que sean las que se beneficien, dado que muchas familias numerosas están exentas de presentar la declaración. "La derecha siempre beneficia a los que más tienen", ha apostillado.

Respecto a los beneficios fiscales en el medio rural, Rubio ha recordado que solo una de cada diez familias vive en el este entorno y ha puesto como ejemplo los apenas 1.200 jóvenes que han podido hacer uso de las ayudas para la adquisición de viviendas en el entorno rural.

Además, Rosa Rubio ha cuestionado las previsiones de crecimiento planteadas por la Junta que, ha señalado, no van en consonancia con los expertos, en referencia a las diferencias existentes entre lo que espera el Ejecutivo y lo hacen organismos como la Airef o el BBVA.