El PIB de CyL crecerá un 2,9% este año y un 1,8 en 2026, en la línea de la media nacional, según Funcas

Previsión de crecimiento del PIB en las comunidades autónomas de Funcas para 2025-2026. - FUNCAS

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León crecerá un 2,9 por ciento este ejercicio y un 1,8 en 2026, en línea con la media nacional (2,9 y 1,9), según las previsiones para las comunidades autónomas 2025-2026 de Funcas.

En concreto, la Fundación estima que el crecimiento del PIB de Castilla y León será del 2,9 por ciento en 2025, en línea con la media nacional, con un impulso que procedería del sector industrial, que crece por encima de la media nacional, según se desprende de la positiva evolución del índice de producción industrial y de la afiliación a la Seguridad Social en el sector.

Según el informe, las exportaciones de Castilla y León se comportan de forma "muy favorable", impulsadas por los componentes del automóvil -las ventas al exterior de automóviles, sin embargo, registran una caída-, y bienes de equipo -concretamente, equipos generadores de fuerza-. En servicios y construcción, el crecimiento sería algo inferior a la media española.

La afiliación a la Seguridad Social crece por debajo del conjunto nacional, si bien el empleo en términos de la EPA crece a un ritmo semejante y se espera que la tasa de desempleo media anual se sitúe en torno al 8,3 por ciento, según las previsiones de Funcas recogidas por Europa Press.

De esta forma, la previsión indica que la Comunidad estará entre las ocho comunidades autónomas cuya economía crecerá igual o por encima de la media nacional. En concreto, Castilla y León crecerá lo mismo que Castilla-La Mancha y Aragón (2,9) y por debajo de Canarias y Baleares (3,5 por ciento), Madrid y Andalucía (3,3) y La Rioja (3,2).

Para 2026 se prevé un crecimiento del PIB del 1,8 por ciento, ligeramente por debajo de la media nacional. Independientemente de la positiva evolución de la industria en 2025, el peso en su economía de las ramas con peor comportamiento en este ciclo es relativamente elevado. Dentro de los servicios, el peso moderado de las ramas más dinámicas apunta a un crecimiento en torno a la media, mientras que la actividad en el sector de la construcción no crecerá de forma destacada.

La tasa de paro caería por debajo del 8 por ciento y se acercaría al mínimo histórico del 7,1 por ciento de 2007, lo que puede suponer un cuello de botella para la continuidad del crecimiento, que solo la aportación de mano de obra inmigrante está contrarrestando. De hecho, ha señalado Funcas, Castilla y León es una de las comunidades donde mayor es la participación de los extranjeros en el total de empleo creado desde 2022 -un 82 por ciento conforme a las cifras de la EPA-.

Durante el próximo ejercicio, la previsión es que Castilla y León crezca ligeramente por debajo de la media (1,9 por ciento), algo que se prevé que ocurra en 12 comunidades, mientras que sólo estarán por necima Madrid (2,3), Andalucía y Baleares (2,1) y Canarias y Cataluña (2).

Al igual que Castilla y León (1,8 por ciento) crecerán Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, mientras Cantabria lo hará en un 1,3, al igual que Región de Murcia, por debajo del 1,6 previsto para País Vasco, Navarra, Aragón y Extremadura y el 1,7 para Asturias.

PREVISIONES DE OTRAS COMUNIDADES

Según Funcas, Islas Baleares (3,5), Canarias (3,5) y en menor medida Andalucía (3,3) y Madrid (3,3) como las comunidades autónomas que más crecerán este año. En el caso de las tres primeras, por el elevado peso del turismo, y en el de Madrid, por la presencia de un sector servicios de mercado competitivo -que engloba servicios de apoyo a empresas, logística o tecnología-, como ocurre con Cataluña (2,8 por ciento).

Regiones con un fuerte peso de la industria como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja también se beneficiarán este año del tirón de sectores ligados al programa Next Generation o a las energías renovables.

Sin embargo, la desaceleración del turismo, la moderación de la industria y el agotamiento de los fondos europeos derivarán en un menor crecimiento en todas las regiones en 2026, si bien Madrid (2,3), Andalucía (2,1), Baleares (2,1), Canarias (2) y Cataluña (2) repetirán como las mejores. Serán además las únicas con tasas por encima de la media nacional prevista por Funcas (1,9).

En general, la evolución del PIB regional durante el periodo 2025-2026 dependerá todavía de factores asociados a la evolución sectorial de la demanda, si bien con el tiempo los factores de oferta, que atañen a la capacidad de producción de cada comunidad, irán ganando importancia.