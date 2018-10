Piden que se investigue el caso de una paciente a la que se inyectó acetona por error

Publicado 03/08/2018 11:04:41 CET

VALLADOLID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación 'Defensor del Paciente' ha remitido un a carta a la fiscal jefe de Castilla y León en la que pide que se investigue e intervenga en el caso de una paciente del Hospital Clínico de Valladolid de 78 a la que "por error" se inyecto acetona lo que le provocó una tromboflebitis en el brazo izquierdo.

En la carta, recogida por Europa Press, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, pide la intervención de la fiscal ante "una situación grave" que es "consecuencia de la situación sanitaria que se esta viviendo".

"No tenemos palabras con lasque calificar este hecho por tanto y con todo el dolor de volverle a molestar , entendemos que no nos queda más remedio que hacerlo, porque este tipo de errores no pueden darse y si se dan debe haber una responsabilidad", recoge textualmente la carta firmada por Carmen Flores .

La presidenta de la Asociación espera que esta petición "sea atendida" con la investigación solicitada y "la depuración de responsabilidades de quien o quien hayan provocado esta situación".