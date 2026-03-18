Piden a la Junta fijar una cuantía mensual mínima y conocida para sus becas Erasmus+

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asocación Erasmus Student Network (ESN) España ha recomendado a la Junta fijar para sus becas Erasmus+ una cuantía mensual mínima y conocida de antemano, introducir ajustes por grupos de países según el coste de vida, incorporar criterios de renta y suplementos específicos para colectivos con menos oportunidades, y garantizar pagos parciales anticipados, "de manera que la ayuda tenga un efecto real sobre la decisión y viabilidad de la movilidad internacional".

ESN ha presentado hoy la VII edición de su Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+, un "análisis detallado" de la financiación pública de Erasmus+ en España. El informe examina la evolución de los presupuestos autonómicos, los criterios de adjudicación y las medidas de inclusión, mostrando que, aunque existen avances, las desigualdades territoriales y socioeconómicas siguen limitando el acceso a la movilidad internacional, detalla a través de un comunicado.

En Castilla y León, según señala la asociación, la Junta ofrece ayudas complementarias para la realización de movilidades internacionales durante el curso 2025/2026, dirigidas a quienes cursan estudios oficiales en universidades de la región y son beneficiarios de una beca Erasmus+ con estancias de entre dos y doce meses por ciclo académico.

El presupuesto total asignado para estas ayudas es de 1.150.000 euros y permite que la cuantía se calcule dividiendo el crédito global entre el número total de meses de estancia de todos los beneficiarios, lo que implica que no existe una cifra fija por estudiante y el importe mensual solo se conoce a posteriori. Además, la convocatoria permite solicitar un anticipo del 50 por ciento del importe asignado, recuerdan.

Entre los aspectos positivos del modelo, ESN destaca que la cuantía se ajusta a la duración "real" de la estancia, con financiación de hasta doce meses por ciclo, lo que, a su juicio, "favorece la adecuación de la ayuda a la movilidad efectiva".

Asimismo, las ayudas se conceden directamente a quienes ya reciben una beca Erasmus+, por lo que se "evitan filtros adicionales basados en rendimiento académico y reduciendo el riesgo de que se conviertan en premios selectivos".

El presupuesto, añaden, se mantiene "estable y superior" al de años anteriores, lo que consolida el "compromiso" de la Junta con la cofinanciación autonómica.

No obstante, el informe señala "limitaciones importantes". "La cuantía mensual resulta imprevisible y en la práctica suele ser insuficiente, situándose en torno a 100-110 euros por mes, lejos de cubrir los gastos en destinos europeos con alto coste de vida. Tampoco se establece un ajuste según el país de destino, generando desigualdades en el impacto económico de la ayuda. Además, no se contemplan criterios socioeconómicos ni complementos para estudiantes con menos recursos o con discapacidad, lo que limita la capacidad de la cofinanciación para reducir desigualdades estructurales", apuntan.

De ahí que recomienden a la Junta "fijar una cuantía mensual mínima y conocida de antemano, introducir ajustes por grupos de países según el coste de vida, incorporar criterios de renta y suplementos específicos para colectivos con menos oportunidades, y garantizar pagos parciales anticipados, de manera que la ayuda tenga un efecto real sobre la decisión y viabilidad de la movilidad internacional".