Pietro Marcello recupera a Eleonora Duse, la "heroína" del teatro que Mussolini quiso vincular al fascismo

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta italiano Pietro Marcello recupera la figura de Eleonora Duse en su nueva propuesta cinematográfica, 'Duse', que ensalza el espíritu de esta "heroína" del teatro que vivió su ocaso en coincidencia con el final de la I Guerra Mundial y en una Italia con Benito Mussolini en el poder.

"No me interesaba realiza un biopic, si no contar el espíritu de esta heroína del pasado, una actriz muy moderna pese a ser del 800 --vivió entre 1858 y 1924--", ha aseverado el director en declaraciones recogidas por Europa Press en una rueda de prensa este lunes en la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde el filme compite en Sección Oficial.

Para llevar a cabo esta misión, Marcello recurrió directamente a la actriz Valeria Bruni Tedeschi -- Mejor actriz en la 61 edición de Seminci por 'Locas de alegría', de Paolo Virzì--, cuyo compromiso con el papel se plasma en la pantalla, con una Duse de tremenda sensibilidad, en consonancia con la diva real de entre los siglos XIX y XX, una mujer "de fuego" que mezclaba "su vida en el teatro y el teatro en su vida".

El cineasta introduce la historia con Eleonora Duce, vestida de luto, haciendo una visita a soldados italianos en el frente, acciones que realizaba en el marco de un retiro de doce años que abandonó al verse ahogada por las deudas tras la quiebra del Banco de Berlín.

Se sitúa así en el final de la I Guerra Mundial y resalta el contexto político y social que se vivía en la época en Italia, donde el fascismo comenzaba a ascender. Un ambiente en el que la actriz decide volver a los escenarios con 'La dama del mar', de Ibsen, de la mano de un grupo de jóvenes actores.

Se encamina así a una etapa en la que con esta propuesta saborea nuevamente el éxito, vitoreada como 'La divina', para posteriormente sufrir la derrota en su búsqueda de hacer algo "experimental", retada por otra grande del teatro, la francesa Sarah Bernhardt, con quien Duse mantenía una conocida competitividad.

La actriz no se rinde ante el fracaso y recurre a Gabriele D'Annunzio, 'El poeta', para pedirle llevar a las tablas 'La ciudad muerta'. Él se lo permite y parece así retomarse el vínculo entre el autor y la intérprete, que en su juventud dio vida a muchos de los personajes de D'Annunzio, ahora convertido en un héroe de guerra y político que apoyaba el ultranacionalismo italiano e inspiraba a Mussolini.

Precisamente, este también aparece en escena, ya en el poder y para ofrecer a la actriz una pensión y la cobertura de toda sus deudas, lo que ella acepta pensando que es un regalo y ante su circunstancia, una enfermedad terminal que lastra su carrera y su sueño de construir un templo del teatro.

En esta historia, que también aborda la complicada relación de Duse con su hija Enrichetta, tiene un peso importante ese contexto político y la relación entre el arte y el poder, lo que llevó a Mussolini a intentar convertir a Duse en un símbolo de su régimen fascista.

Además de personajes históricos del momento y el transcurrir en las calles, el director ha optado por incluir imágenes de archivo reales para enmarcar el periodo --como las del tren ante el que se lloraba a los soldados caídos--, un contrapunto paralelo al viaje propio de Eleonora Duse.

"UNA ARTISTA Y SU TIEMPO"

Marcello ha subrayado que 'Duse' no se trata de un biopic clásico y que su intención ha sido hacer una interpretación de la actriz a la vez que abordar la relación entre "una artista y su tiempo", así como la del "arte y la política", todo ello en un periodo "tan representativo de la Historia" como ese después de la guerra, en una actualidad en la que las guerras no han acabado.

En este sentido, ha cuestionado qué diferencia hay entre entonces y el momento actual del mundo, en el que hay "poco civismo". "Lo que esta sucediendo hoy en este mundo es bastante dramático", ha apostillado, para incidir, asimismo, en que ha pretendido plasmar el contexto sociopolítico a través de la "memoria".

El cineasta ha explicado, además, que ha contado con poco material documental sobre la propia Eleonora DuSe, lo que ha dado lugar a recrear una historia propia en la que la "improvisación" con la protagonista ha sido "brutal". "Trabajar con Valeria cada día ha sido una celebración", ha manifestado.

Marcello también ha incidido en que le interesaba especialmente la última etapa de Duse, una mujer que "sobresalía en un momento en el que las mujeres estaban relegadas a papeles secundarios en el teatro".

El filme, en la que se ha apostado por música clásica mezclada con electrónica, es la propuesta "más íntima" del director, que reivindica a la artista y el teatro y sugiere una reflexión sobre la Historia.