Pilar Carnero mantiene su intención de presentar la candidatura al PSOE de León

LEÓN, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La socialista Pilar Carnero ha mostrado su intención de "mantener la candidatura" a la Secretaría Provincial del PSOE de León y, aunque considera que no se ha hecho "nada mal" dentro de la agrupación, tiene un "modelo distinto" en un momento en el que hay que afrontar "retos importantes".

Así lo ha señalado minutos antes de participar en las movilizaciones por el 1 de mayo en León. En este foro, ha insistido en que "no va a dar marcha atrás" y que está en un momento de su vida en el que puedo dedicarle "algo de tiempo" al partido y "revitalizarlo desde dentro".

"Tenemos unos retos importantes fuera que hay que afrontar y el partido debe estar unido, fusionado. Mi intención es vitalizar una agrupación que ha cogido una dinámica de bueno, van pasando las cosas... No, no aquí hay problemas", ha continuado para rechazar que el PSOE de León esté "dividido". "No en cuanto ha ideas", ha matizado para apelar a su "derecho" a presentarse a los "órganos internos" de la formación "como cualquier militante".

En este punto, ha apostado por un proyecto de "dinamización" de la agrupación para, finalmente, salir al paso sobre las presuntas irregularidades deslizadas en estos días al apuntar que si hay alguna debería de haberse puesto de manifiesto. "Hay cauces internos en el partido para llevar adelante cualquier tipo de infracción que se cometa", ha concluido.