Pillan a tres personas cuando se llevaban la caja registradora de una floristería de Valladolid

Caja registradora de la floristería. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez ha puesto en libertad con cargos a tres personas, una mujer y dos varones, a los que sorprendieron en la madrugada del 1 de noviembre con la caja registradora de una floristería de Valladolid.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, un agente que patrullaba en un vehículo camuflado observó a un individuo en actitud vigilante en la vía pública junto al establecimiento.

Al aproximarse el coche policial, este hombre dio aviso al interior del local, de donde salieron de inmediato un segundo varón y una mujer que portaba la caja registradora. El policía solicitó apoyo a través de la red de transmisiones y se apeó del vehículo para dar el alto a los tres sospechosos.

Pese a que la mujer abandonó la caja registradora en el suelo para intentar huir y uno de los hombres trató de ocultarse, el agente logró retener a las tres personas hasta la llegada de más dotaciones policiales.

Tras la llegada de los refuerzos, los efectivos comprobaron que la luna de acceso del comercio presentaba una rotura parcial provocada por un adoquín localizado en el suelo, mientras que el interior de la floristería se encontraba totalmente revuelto y con desperfectos.

Los agentes se pusieron en contacto con el propietario del establecimiento a través de la Sala CIMACC 091 para informarle de lo sucedido y procedieron al arresto y traslado a dependencias policiales de los tres implicados.

Posteriormente, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.