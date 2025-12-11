Pingüinos arrancará con un 'sprint' previo el día 7 de enero y aspira a celebrarse una semana entera

Presentación de la 43 edición de Pingüinos, que se celebra del 8 al 11 de enero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 43 edición de la concentración motorista invernal Pingüinos, que se celebrará del 8 al 11 de enero en Valladolid, contará como antesala con un 'sprint' previo el día 7 como primer paso para avanzar en la aspiración de sus organizadores de que la cita se extienda a lo largo de una semana en próximas ediciones.

Así lo ha señalado el responsable del club organizador Turismoto, José Manuel Navas, quien ha presentado la próxima edición de la concentración, que se desarrollará en el espacio 'Pingüinos Arena' (antigua hípica militar) junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

Navas ha incidido en que se pretende que en el futuro se amplíen los días en los que Pingüinos tendrá eventos y avanzar hacia una semana completa, con tres días dedicados a rutas por castillos, bodegas y otro con temática cultural, algo que el alcalde de la ciudad cree un "acierto", aunque por ahora sea una aspiración y ha aclarado que, aunque tanto la ciudad como la provincia lo vean bien, considera que habrá que "medir" y ver qué efectos va teniendo.

En esta edición este 'sprint', que Navas ha asimilado a la carrera de MotoGP previa a cada Gran Premio, sólo se desarrollará durante un día debido a que la concentración, que tradicionalmente se celebra el fin de semana de enero, por lo que con la festividad de Reyes sólo había un día de por medio para poder hacerlo hasta que se iniciara la cita propiamente dicha. Así, durante esa jornada se visitará Fuensaldaña y su castillo, una bodega de la Denominación Cigales y se disfrutará de una comida con productos típicos de la zona para finalizar con una merienda-cena con música.

Al día siguiente, el 8 de enero, la concentración abrirá sus puertas y sus inscripciones, que se sumarán a unas 6.000 personas que ya lo han hecho de forma previa (a 35 euros hasta el 10 de enero, posteriormente el precio se eleva a 40), y arrancará una cita con la novedad de un mayor control de la entrada y salida de participantes mediante la lectura de un código individual en el 'fortfait' más grueso que tendrá que escanearse a la entrada y a la salida (de lo contrario no se podrá volver a entrar).

El portavoz de Turismoto ha aclarado que es una cuestión que no tiene que molestar "a nadie que lo haga correctamente" porque lo que se trata de es de evitar que haya gente que pueda "tirar por encima de la valla" sus identificaciones y que entren otras 50 personas, pero además permitirá conocer en todo momento el aforo para cumplir con la normativa y con la seguridad, cuyos efectivos este año se "duplicarán".

"RESPETO" Y SEGURIDAD

Navas ha advertido que este año serán "muy severos" en cuanto al control y a lo que piden, que es "seguridad, respeto y compromiso" de la gente. "Vamos a intentar que el espíritu de Pingüinos, que es de educación, compartir, pues se mantenga totalmente", ha matizado.

La cita, que se desarrolla bajo el lema 'Hoy y Siempre' contará con los atractivos habituales de la reunión, en torno a las hogueras, de miles de personas que podrán asistir a los conciertos programados, participar en rutas a Esguevillas de Esgueva, Aldemayor de San Martín día 8) y Mojados (día 9), en los desfiles de antorchas y banderas (sábado día 10) o asistir a las exhibiciones de stunt y freestyle o a los conciertos programados.

La concentración, que mantiene su Operación kilo con el Banco de Alimentos y la colaboración con la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet para financiar una beca de investigación, se cerrará el domingo día 11 con la tradicional entrega de los Pingüinos de Oro, que este año se han concedido al piloto hispano-colombiano David Alonso, campeón el pasado año de Moto3 y a Estrella Galicia 0,0 por su labor de esponsorización de equipos de motociclismo.

El alcalde de Valladolid ha destacado que la cita "no deja de ser ya patrimonio de la ciudad y de la provincia en lo que supone la mayor concentración motorista invernal de Europa y que de alguna manera "prolonga" la Navidad o inicia el "gran calendario" de eventos programados en la ciudad para 2026.

"Valladolid volverá a rugir, pero sobre todo lo que ruge es el sentimiento", ha afirmado Jesús Julio Carnero, quien ha destacado la solidaridad que tienen "todos y cada uno de los que se acercan, en el amor y en el cariño a la moto, hasta Valladolid".

La concentración contará con sus tradicionales citas musicales, entre las que se encuentran las de Tam Tam Go a las 21.3'0 horas del viernes, la Orquesta Mondragón en su gira de 50 aniversario o los vallisoletanos Los del Lío, que cierran las actuaciones en la noche del sábado. A ellos se suman el DJ Carlos Deauville, Umbilika, La Keka, Rock and Roll Cirkus, Rock con Ñ y Lunares.

Las exhibiciones y acrobacias acompañarán a la concentración en sus diferentes escenarios y contará con el freestyle de motocross (FMX) que protagonizarán Maikel Melero, José Mincha y Mario Lucas y la de Stunt666 del murciano Plácido Pérez (estarán en Aldeamayor y Mojados y en la Acera de Recoletos y Vallsur el sábado).

BANDERAS Y ANTORCHAS

Entre los momentos destacados estarán el viernes la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero, que se celebran con doce piñones y un brindis con espumoso, mientras que el sábado se desarrollará el tradicional desfile de banderas desde Pingüinos Arena hasta el centro de Valladolid a partir de las 12.00 horas y el desfile de antorchas --con límite de participación-- a las 20.15 horas, en el que homenajeará a los motoristas fallecidos, al igual que con la proyección del vídeo 'Ráfagas al cielo' que dará paso a la quema de la falla de esta edición.

En el marco de la concentración, además de la entrada libre al Museo de la Moto Clásica en Esguevillas, se podrá ver en el Centro Comercial Vallsur una exposición clásicas y 'Huellas de la Dana', a la que llegarán motocicletas que sufrieron las consecuencias de la dana y se podrán ver sus efectos. También se mantendrán las visitas a colegios, en esta ocasión el día 8 al Alonso Berruguete y el Apostolado Sagrado Corazón de Jesús.

La concentración, que tendrá sus tradicionales hogueras para las que se repartirá leña, mantendrá por segundo año la colaboración con Impulsa Igualdad para garantizar la participación de personas con discapacidad, motivo por el que se instalará una carpa inclusiva atendida por personal voluntario que ofrecerá información, acompañamiento y apoyo a quienes lo necesiten durante el evento, en el que también se concienciará con consejos de seguridad de la DGT.

La cita motorista reunirá durante estos días a miles de personas, una afluencia de gente sobre la que la organización hará una estimación al final de la misma, según ha explicado Navas, en la que se incluirá a los inscritos pero también a otros participantes y asistentes.

En el marco de la presentación, José Manuel Navas ha aprovechado para solicitar al Ayuntamiento que haga alguna mejora en unas instalaciones "viejas" que hay dentro de Pingüinos Arena, unas antiguas caballerizas sin uso que no se pueden tirar, lo que impediría construir algo después, que considera que se podrían recuperar. Asimismo, hay un par de edificaciones que hay mejorar, ha señalado el portavoz de Turismoto.

El alcalde de la ciudad, que ha asegurado que "se estudiará" esta demanda, ha animado a asistir a la concentración y a "sentir" Pingüinos y ha pedido, parafraseando las palabras del piloto en un vídeo de David Alonso, ha añadido durante estos días "lo único que tiene que correr por las venas es la gasolina" y ha pedido "precaución y responsabilidad".