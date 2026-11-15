Pino defiende que la conservación del oso pardo debe ser "compatible" con la ganadería y la seguridad

Pino visita Martín de los Herreros (Palencia) para analizar medidas ante la presencia reiterada de un oso pardo. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha defendido que la conservación del oso pardo debe ser "compatible" con la ganadería y la seguridad en el medio rural. En una visita a la localidad de San Martín de los Herreros, ubicada en la Montaña Palentina, el consejero ha conocido la situación de una explotación ganadera afectada por la presencia reiterada de un oso pardo y por varios episodios de daños en el ganado, así como la presencia del animal cerca de una vivienda.

En este marco, ha trasladado su apoyo a la ganadera y ha recabado información sobre las incidencias registradas, al tiempo que ha hecho la mencionada defensa de la compatibilidad entre el animal, el sector primario y la población.

El consejero ha recordado que la Administración debe actuar con criterios "técnicos, coordinación y respeto a la normativa vigente", según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, en el marco de su visita a la explotación afectada, se ha abordado la importancia estratégica de la ganadería extensiva en la Montaña Palentina, tanto por su contribución a la actividad económica y al mantenimiento de la población como por su papel en la conservación del paisaje y la gestión del territorio.

En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha reiterado su apoyo a la ganadería extensiva y su compromiso con el mantenimiento de estas explotaciones.

Por ello, ha asegurado que busca soluciones que permitan compatibilizar la actividad ganadera con la conservación de la fauna silvestre.

Asimismo, la Junta analizará las circunstancias del caso y la información disponible para determinar, en coordinación con los órganos competentes, las medidas que procedan dentro del marco normativo aplicable.

En concreto, se evaluarán las incidencias registradas, el comportamiento del ejemplar y las posibles medidas de prevención, seguimiento y disuasión previstas en el protocolo de intervención con osos de la Cordillera Cantábrica.