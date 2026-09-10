Pino reivindica el toro bravo como "seña de identidad nacional" que requiere una "política de Estado"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en una reunión de trabajo con la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL). - JCYL

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido una reunión de trabajo con la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) en la que ha reivindicado el toro bravo como "ganadería, patrimonio genético y motor rural" que supone una "seña de identidad nacional" que requiere una "política de Estado".

Pino, que ha estado acompañado por la secretaria general de la Consejería, Mercedes Buendía y por el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, ha trasladado este mensaje a los criadores, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

"El toro bravo es la mayor seña de identidad nacional. Es ganadería, selección genética, sanidad animal, alimentación, manejo, territorio, economía y cultura. Detrás de cada animal hay años de trabajo, inversión y conocimiento de un ganadero. Y nuestra obligación es contribuir a que esas explotaciones puedan seguir siendo viables y tengan futuro", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que la conservación de la raza debe ir "necesariamente acompañada de rentabilidad, profesionalidad y relevo generacional". "El mejor futuro para el toro bravo es que haya ganaderos que quieran seguir criándolo. Para eso hacen falta explotaciones rentables, estabilidad, investigación útil y oportunidades económicas", ha aseverado.

Además, durante la reunión se ha repasado la colaboración que el ITACyL mantiene con la RUCTL, reforzada a partir de la firma, en 2023, de un convenio de investigación y transferencia para el sector del vacuno de lidia.

Esta relación ha permitido acceder a explotaciones, conocer directamente sus necesidades y desarrollar trabajos en sanidad, digitalización y valorización de la carne de bravo.

Entre estas actuaciones destaca Innobravo, proyecto del ITACyL dirigido a desarrollar soluciones para el vacuno de lidia de Castilla y León en ámbitos como la alimentación, el rendimiento productivo, recursos genéticos, el bienestar animal y la valorización de la carne.

A esta línea de trabajo se suman Barinatub, centrado en nuevas estrategias frente a la tuberculosis bovina persistente, y Databovis, orientado a la utilización de la analítica de datos y la inteligencia artificial para generar información útil para las explotaciones.

"La investigación pública tiene sentido cuando acaba resolviendo problemas del ganadero. Queremos que sirva para mejorar la sanidad, disponer de mejores datos, reducir costes, aumentar la eficiencia y conseguir más valor por lo que produce cada explotación", ha defendido Pino al respecto.

La reunión también ha abordado las posibilidades de incrementar el valor añadido de la carne de bravo y diversificar los ingresos de las explotaciones, un contexto en el que el ITACyL desarrolla actuaciones de investigación, promoción y divulgación relacionadas con este producto, que incluyen su caracterización, el estudio de nuevos cortes y elaboraciones, la ampliación de su vida útil, la seguridad alimentaria y sus posibilidades de comercialización.

Pino ha subrayado que el objetivo debe ser aprovechar mejor todo el potencial económico de la explotación, con la apertura de "nuevas oportunidades para el consumidor, la restauración y la cadena alimentaria".

El consejero ha señalado además que el toro de lidia trasciende el ámbito autonómico y forma parte de un patrimonio ganadero, genético y económico de "relevancia nacional".

Por ello, ha defendido la necesidad de una "política de Estado" que "aporte estabilidad, seguridad jurídica y apoyo a la investigación, la sanidad animal y la mejora genética", de manera que permita que las explotaciones puedan desarrollar todo su potencial como actividad ganadera vinculada al medio rural.

Así, ha enmarcado el encuentro en la línea de trabajo marcada al inicio de la legislatura en la que el ganado de lidia representa una "combinación singular de actividad económica, selección genética, ganadería extensiva y patrimonio cultural, seña de identidad nacional mantenida durante generaciones por profesionales del campo".

"Castilla y León va a defender al toro bravo porque forma parte de nuestra ganadería, de nuestra economía rural y de nuestro patrimonio. Pero también porque España no puede permitirse perder un patrimonio genético, productivo y cultural construido durante generaciones. El toro bravo merece ser tratado como un activo estratégico para el campo español y contar con políticas estables que garanticen su futuro", ha concluido.