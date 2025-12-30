Las pinturas rupestres de Valonsadero (Soria) protagonizan el cupón de la ONCE del 5 de enero

Presentación del cupón de la ONCE dedicado a las pinturas rupestres de Valonsadero. - EUROPA PRESS

SORIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco millones de cupones del sorteo de la Once del próximo lunes, 5 de enero, víspera del Día de Reyes, llevarán las imagen de las pinturas rupestres de Valonsadero (Soria) y animarán a visitar estas pinturas pertenecientes al llamado Arte Rupestre Esquemático, que se encuentran cerca de la ciudad de Soria.

Luis Alberto Pareja Gallegos, director de la Agencia de la ONCE en Soria; Rodrigo Gonzalo Ramirez, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; y Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta , han presentado este cupón acompañados por la jefa del Servicio de Cultura en Soria, Marta Fernández.

Las pinturas rupestres de Valonsadero forman uno de los conjuntos más sobresalientes de la Península Ibérica de este particular estilo artístico. Los paneles pintados se encuentran a ambas orillas del arroyo de Pedrajas.

Los motivos aparecen siempre pintados en color rojo y son de pequeño tamaño, menos de 20 centímetros. Fueron declaradas Bien de Interés Cultural en 1985, y en ellas se pueden observar trazos y motivos de imposible asignación, pero también hay figuras humanas y animales. Hay otras escenas en las se aprecian símbolos astrales o figuras de chamanes.

34 ABRIGOS.

Diseminados por el monte Valonsadero se encuentran 34 abrigos que cuentan con atriles interpretativos que explican sus contenidos. Actualmente hay señalizado un itinerario de fácil acceso con 11 estaciones. Las pinturas fueron descubiertas hace cien años por el niño Bruno Orden Tierno, bajo el control del inspector de Enseñanza Primaria Teógenes Ortego Frías, que fue quien las hizo públicas.