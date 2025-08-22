La Fundación Municipal de Deportes actualiza las instalaciones con mejoras clave en Parquesol, La Victoria y Huerta del Rey

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas cubiertas de Valladolid se renuevan en verano con una inversión de 150.000 euros a través de la cual la Fundación Municipal de Deportes actualizará las instalaciones con mejoras clave en Parquesol, La Victoria y Huerta del Rey mediante los protocolos de seguridad sanitaria.

De esta forma, Canterac, Benito Sanz de la Rica, Parquesol, Ribera de Castilla, La Victoria, Henar Alonso Pimentel y Huerta del Rey han programado paradas técnicas para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y mejoras, cuyos trabajon incluyen el vaciado y limpieza de los vasos, revisión de la climatización y calderas, y tratamientos de desinfección.

Los cierres se han programado de forma escalonada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025 mientras se realizan en las instalaciones de las siete piscinas cubiertas de la ciudad consisten en el vaciado de los vasos de piscina con su limpieza, revisión de las rejillas y rotulación de profundidades; limpieza completa de la instalación (vestuarios, aseos y playa de piscinas); revisión de la climatización, calderas, aparatos sanitarios, sistemas de protección contra incendios, iluminación, instalación de fontanería, saneamiento y electricidad; tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización y trabajos varios desde el Centro de Mantenimiento de pintura, carpintería, electricidad y albañilería.

Sin embargo, se destacan las mejoras en tres de ellas, en la piscina de Parquesol, donde se han retirado los jacuzzis para ampliar la zona de playa y se han instalado nuevos lucernarios para eliminar las condensaciones.

Por su parte, en la piscina de La Victoria se ha conectado por completo la canaleta rebosadero del vaso grande y se ha rejuntado la zona de baldosas de la playa y en la piscina de Huerta del Rey se está renovando el sistema de depuración con una nueva batería de filtración, colectores y lecho filtrante para mejorar su rendimiento.

El propósito de estos cierres es garantizar el cumplimiento del Real Decreto 742/2013 sobre criterios técnico-sanitarios de piscinas, actualizar los protocolos de autocontrol y el Plan de Prevención y Control de Legionella, y realizar mejoras necesarias para optimizar el funcionamiento de las instalaciones, ofreciendo un servicio de calidad y seguro a los usuarios.