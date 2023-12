Plafaforma por el Soterramiento reta a Puente a demostrar "con documentos" la inviabilidad del proyecto

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha retado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha demostrar "con documentos" la inviabilidad del proyecto.

"De Puente recibimos, continuamente, en sus últimos meses como alcalde y en esta nueva etapa como ministro, una serie de amagues, porque no pone ni un solo papel encima de la mesa. Ya está bien de amagar, este Gobierno tiene que ser más serio y cuando diga que no a algo, que ponga los documentos encima de la mesa. Pero no lo hace porque sabe que se queda sin argumentos al minuto siguiente", han señalado los miembros de este colectivo Cecilio Vadillo y José Luis Lara en rueda de prensa.