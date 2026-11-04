El plan 'Hoces de Segovia' concluye con 2,8 millones destinados arutas, recarga eléctrica y digitalización

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, muestra un mapa del plan con las Hoces fluviales - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha finalizado el Plan de Sostenibilidad Turística 'Hoces de Segovia', que se inició en 2023 y que ha supuesto una inversión total de 2.868.063,46 euros en mejoras de rutas turísticas, infraestructuras de recarga eléctrica y digitalización en el Nordeste de la provincia.

El diputado del Área de Turismo, Javier Figueredo, ha hecho balance de las actuaciones llevadas a cabo, que han contado con financiación de los fondos europeos Next Generation.

Figueredo ha definido el programa como "una de las iniciativas más ambiciosas de Turismo de la Provincia de Segovia" y ha explicado que se centra en los entornos de las Hoces del Riaza y del Duratón, con un modelo "basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y la digitalización".

El objetivo principal ha sido consolidar las Hoces de Segovia como destino de turismo cultural, natural y activo, con la intención de combatir el declive demográfico y mejorar el disfrute de su patrimonio.

En este sentido, Figueredo ha afirmado que el plan "ha transformado la comarca" al trabajar en "la competitividad, infraestructura y visibilidad exterior", y ha recordado que ha permitido mejorar carreteras y diseñar una red de caminos para peatones y ciclistas.

También se ha intervenido en el patrimonio y el espacio público de los pueblos, con iluminación eficiente y renovación de calles y plazas.

Adaptado a la estructura del Plan Estratégico de Turismo de la Junta de Castilla y León, el plan ha sumado 22 actuaciones repartidas en cuatro ejes: sostenibilidad y transición verde, eficiencia energética, transición digital y competitividad.

La zona de intervención tiene una densidad de población baja y comprende municipios como Riaza, Ayllón, Maderuelo, Boceguillas y Sepúlveda, donde se ubican los parques naturales de las Hoces del Duratón y del Riaza y donde el 40 por ciento de la superficie forma parte de la Red Natura 2000.

En el primer eje, el de transición verde, se han ejecutado cuatro acciones.

Figueredo ha detallado que la mayor ha sido el acondicionamiento y la señalización de rutas de bicicleta de montaña entre ambas hoces, con 295.717,88 euros y cuatro itinerarios para todos los públicos que suman 189 kilómetros.

Le han seguido las rutas peatonales y ciclistas de Riaza y su entorno, con 218.850,21 euros; la limpieza de las márgenes de los ríos Riaza y Duratón, con 139.970,11 euros; y el área recreativa de Hontanares de Riaza, con 70.849,09 euros.

El segundo eje, dedicado a la eficiencia energética, ha incluido dos acciones.

La primera ha sido la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la compra de vehículos, con 485.569,82 euros.

Los puntos de carga rápida se han situado en Riaza, La Pinilla, Sepúlveda, Boceguillas, Ayllón, Grajera, Carrascal del Río y Burgomillodo.

La segunda ha sido la iluminación eficiente del patrimonio cultural de Sepúlveda, Riaza y Maderuelo, con 141.044 euros.

El tercer eje, el de transición digital, ha reunido cinco acciones: herramientas digitales de marketing e información turística, con una aplicación móvil y una página web 'Hoces de Segovia' (96.860,50 euros); formación de empresarios (54.972,42 euros); realidad virtual y aumentada en puntos turísticos (160.446 euros); wifi en puntos céntricos de Riaza, Maderuelo y Sepúlveda (32.575,72 euros); y una plataforma de marketing turístico inteligente (102.850 euros), con planificador de visitas y control de aforos.

El cuarto eje, el de competitividad, agrupa el resto de actuaciones.

Maderuelo cuenta con un observatorio ornitológico (35.165,02 euros) y Riaza ha mejorado el Parque de El Rasero (55.667,74 euros).

Además, se ha obtenido la certificación como destino Starlight (30.210 euros), que acredita la calidad de los cielos nocturnos, y se han diseñado rutas de geoturismo (81.664 euros).

También se han financiado mejoras de caminos y accesos (471.152,75 y 329.597,78 euros) y el bike park de La Pinilla (133.459,44 euros).

Según ha concluido Figueredo, el plan pone de relieve que el Nordeste de Segovia es una zona "con tesoros ya descubiertos y con numerosos recursos que abren un amplio abanico de experiencias a los visitantes".