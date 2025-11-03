Planas asegura que no se puede perseguir al que persigue la corrupción y que no hay ninguna prueba contra García Ortiz

LA SECA (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que no hay "ninguna prueba, nada" contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a lo que ha añadido que "no se puede perseguir al que persigue la corrupción".

Planas, que ha inaugurado una bodega en la localidad vallisoletana de La Seca, ha apuntado que hay una prueba "muy clara" y es que el fiscal general "es una persona absolutamente motivada profesionalmente en su trabajo contra la corrupción" y ha recordado que el juicio al que se enfrenta desde hoy "tiene su origen en el compañero de Ayuso".

Asimismo, el ministro ha aseverado que "la verdad resplandecerá" y se pondrá claridad a este asunto, ya que, según Luis Planas "no se puede perseguir al que persigue la corrupción".