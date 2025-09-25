Planas pide activar la reserva de crisis de la PAC frente a los incendios y se eleva al 80% el anticipo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras la visita realizada a la ganadería Diego Morcuende en Tremor de Arriba (León). - EUROPA PRESS

TREMOR DE ARRIBA (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado este jueves que ya ha solicitado activar la reserva financiera de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para hacer frente a los efectos que han tenido los incendios en la agricultura y la ganadería y, además, ha señalado que se ha elevado del 70 al 80 por ciento el anticipo de la PAC 2025 que agricultores y ganaderos percibirán desde el próximo día 16 de octubre.

En concreto, ha explicado que el pasado día 12 de octubre le pidió al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, que se pudiera activar la reserva de crisis para que lleguen fondos a España y afrontar las consecuencias de los incendios y debido a la alteración que han provocado en los mercados.

Planas ha apuntado que la actual PAC permite determinadas cuestiones "muy importantes" como el hecho de que la Junta esté autorizada a declarar, "fuerza mayor" con ocasión de estos incendios y, por lo tanto, las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados se perciban como si fuera un año "normal". "Es decir, que a pesar de que se pueda haber alterado la producción agraria o la actividad ganadera, no habrá ninguna modificación en las ayudas", ha recalcado.

Además, ha destacado que se han elevado del 70 al 80 por ciento el anticipo de la PAC 2025 que agricultores y ganaderos percibirán desde el próximo día 16 de octubre. Se trata de un porcentaje "importante" porque se producirá en la época previa al invierno. "Estamos en otoño y es un momento muy importante para agricultores y también para ganaderos que se logre nada más y nada menos que el 80 por ciento de esas ayudas que sean abonadas en sus cuentas corrientes", ha insistido.

En este sentido, ha confiado en que la Comisión Europea lo apruebe "lo antes posible", ya que también podrán establecerse ayudas suplementarias.

En este contexto, ha expresado que los afectados por los incendios "merecen" todas las ayudas que se plantean y el mundo rural necesita de apoyo. "Nuestros agricultores y ganaderos y hacen un trabajo que nadie puede hacer. Es muy importante, por tanto, que todos los que podemos hacer algo lo hagamos en favor de este sector porque lo necesita y especialmente en circunstancias como las que nos encontramos", ha subrayado.

PRÓXIMA PAC.

Asimismo, ha manifestado la importancia de que, de cara a la próxima PAC, después del año 2027, haya más fondos reforzados para la actividad de la ganadería extensiva y que se prestemos todo el apoyo necesario al sector agroalimentario, que es "fundamental" para las zonas rurales y para el futuro de España.

Luis Planas se ha pronunciado de este modo en la localidad leonesa de Tremor de Arriba, donde ha visitado una explotación ganadera en un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como de varios representantes del PSOE de Castilla y León.

El ministro ha mantenido un encuentro con el dueño de la ganadería Diego Morcuende y ha transmitido el apoyo del Ejecutivo central a los agricultores y ganaderos, especialmente a los afectados por los incendios.

Por su parte, los responsables de la explotación ganadera han asegurado que las ayudas les están llegando, aunque han expresado que su máxima preocupación es que de cara al futuro les dejen pastar en el monte para poder continuar con su actividad.

ABIERTA LA CONSULTA PÚBLICA DE AYUDAS.

Por otra parte, Luis Planas ha explicado que este jueves el Ministerio ha abierto la consulta pública del real decreto que regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos sobre la actividad agraria por los grandes incendios de este verano, que permanecerá abierta hasta el próximo día 3 de octubre.

Ayer se anunciaban en el Consejo de Ministros dichas ayudas. La norma contempla dos líneas: compensación de rentas y apoyo a los seguros agrarios. Se tramitarán de oficio y se abonarán antes de final de año.

La ayuda directa para explotaciones agrarias afectadas llegará hasta los 10.000 euros. Para los asegurados que hayan declarado siniestro por incendio, el mínimo será de 6.000 euros. Además, habrá otra ayuda específica para todos los titulares de pólizas que alcanzará el 70 por ciento de la subvención de la prima del seguro.