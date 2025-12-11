La planta de Horse en Valladolid añadirá en enero nuevos turnos y contratará a 80 empleados por la demanda del motor H12

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La planta de motores de Horse Powertrain en Valladolid incrementará su producción a partir de enero de 2026 con la puesta en marcha de un tercer turno nocturno y un cuarto turno de fin de semana, ante el aumento de la demanda global del motor HORSE H12.

La compañía prevé elevar su capacidad en más de 3.600 motores adicionales por semana para atender los pedidos procedentes de las fábricas de montaje de Valladolid y Palencia, así como de Tánger y Somaca, en Marruecos. Esta reconfiguración afectará a la línea de Montaje Motor (MM05) y a su logística asociada, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

La mayor demanda se centra en las variantes HORSE H12 Euro 6d y HORSE H12 GLP, que compensarán la pérdida de producción del HORSE H10, actualmente en la fase final de su ciclo de vida.