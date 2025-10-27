La plantilla del Ayuntamiento de Burgos estará al cien por cien al final del mandato

BURGOS 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comisión de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, ha anunciado al término de la comisión de Personal, que el equipo de Gobierno "avanza" en su "hoja de ruta" para acabar la legislatura completando "la merma" del personal funcionario laboral y con el cien por cien de la plantilla.

Así lo ha explicado Barriuso durante la rueda de prensa posterior a la Comisión de Personal, donde ha explicado que en la actualidad se ha avanzado lo "suficiente" para afirmar que en este momento solo un "13,5 por ciento" de los puestos de funcionarios del Consistorio "está sin cubrir".

Sin embargo, las posibles eventualidades se cubrirán con la correspondiente bolsa que se genera con la celebración de oposiciones por lo que, según la concejala, "se ha reducido desde el 30 por ciento" con el que se inició el mandato.

"Vamos mejorando y cuando termine la legislatura todo estará completo y no solamente completo la merma que teníamos en el personal funcionario laboral, sino que además tendremos las herramientas necesarias para cubrir cualquier puesto en cualquier momento, cualquier eventualidad que se produzca", ha aseverado Yolanda Barriuso.

TELETRABAJO.

El Ayuntamiento de Burgos también ha iniciado un proceso para regular y comenzar un proceso de teletrabajo en algunos puestos específicos.

El resultado de la implantación del teletrabajo "ha sido satisfactorio"y tanto usuarios como personal del Ayuntamiento lo considera "un acierto" porque existe un alto grado de satisfacción, "tanto por los trabajadores como por la ciudadanía", ha subrayado Barriuso.

Asimismo, la concejala ha explicado que el propósito es alcanzar "una ventaja sostenible", entendida como la habilidad para incrementar la "eficacia operativa y adaptarse a la demanda" y a la flexibilidad laboral.

En la actualidad existen 47 personas teletrabajando, de las cuales 40 son funcionarios y siete son laborales.

ALTAS Y BAJAS.

Por lo que se refiere a las altas y bajas, en octubre ha habido 22 altas de personal, tanto funcionario, interino, eventual o laboral, así como seis bajas. Además, se ha contratado a dos trabajadores sociales, un subalterno, dos especialistas en Educación, un ingeniero técnico de Obras Públicas, dos oficiales de primera de Jardinería, además de alumnos y coordinadoras para los programas mixtos de formación y empleo.

También se ha contratado un arquitecto técnico y a un técnico de gestión; un cabo para el Cuerpo de Extinción de Incendios y un agente más de Policía Local, que ha llegado una por permuta. Igualmente, se han incrementado los puestos de confianza de los grupos municipales con un administrativo eventual del Grupo Popular como personal y otro para el Grupo del PSOE.

OFERTA DE EMPLEO.

En cuanto a las ofertas de empleo público, Yolanda Barriuso ha explicado que el Ayuntamiento de Burgos tiene "17 procesos de oferta en la actualidad". Se trata de exámenes que no se ejecutaron en el anterior mandato.

Asimismo, en el proceso de selección del personal laboral se ha ejecutado la mitad de lo que faltaba y en adelante se va a convocar plazas para "18 conductores perceptores de autobuses urbanos, 17 auxiliares de instalaciones deportivas, 14 peones, especialistas y cuatro subalternos".

En materia de funcionarios públicos, también del anterior mandato, la oferta ha sido para un director de archivo, otro de Biblioteca y once puestos de auxiliares administrativos.

La presidenta de la Comisión de Personal también ha indicado que, en plena negociación de los presupuestos dentro del seno del equipo de gobierno, se están perfilando "las partidas consignadas" para atender a la carrera profesional horizontal y hacerla efectiva a lo largo del año 2026.

Con el incentivo de la carrera profesional se va a fomentar la motivación, la calidad del servicio y la mejora que continúe la gestión municipal.

MEDALLA DE BURGOS.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Burgos ha autorizado en la Comisión de Personal el uso de la Medalla de Oro de la Ciudad de Burgos a todos los agentes y mandos del Cuerpo Nacional de Policía que hayan prestado servicio en la Comisaría de Burgos a partir de 2024 y en adelante, además de que podrán llevarlas en sus uniformes.