Plataforma por el Soterramiento en Valladolid denuncia atentado medioambiental en una tercera vía en sentido norte.

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid han denunciado hoy las obras que Adif está realizando sobre el Esgueva para la instalación de una tercera vía en sentido norte, trabajos que, sgún advierten, constituyen un grave atentado medioambiental, ecológico y sobre el patrimonio de la ciudad.

Además, el colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, añade que las citadas obras implican graves consecuencias sobre la vida de las personas, especialmente las que viven al otro lado de las vías del tren, al ampliar las distancias que dividen a los barrios y alargar algunos túneles incrementando su inseguridad.

"Perpetúan la división de la ciudad ampliando las distancias que segregan y marginan a los ciudadanos que viven al otro lado de las vías y aumentan la inseguridad porque van a alargar algunos túneles como el de Rafael Cano donde van a instalar un tablero adicional en el lado oeste de las vías; es decir, en la zona de la iglesia de Pilarica", critican desde el colectivo.

Y es que la plataforma incide en que, "aunque pretendan ocultarlo", estas obras son consecuencia de la integración en superficie y de la decisión del ministerio de seguir con la construcción de túneles como el de Padre Claret, "que apenas mejoran la integración y la accesibilidad y perpetúan la inseguridad en unos túneles con largas rampas y escaleras infinitas".

Aunque la 'base de hormigón sobre el río Esgueva se vaya a eliminar cuando se instale la plataforma que modificará y ocultará el puente actual, el colectivo que aboga por el soterramiento del ferrocarril a su paso por Valladolid denuncia que el daño ecológico será irreparable.

"Es curioso que no se pueda hacer un soterramiento bajo el Esgueva pero luego se ponga una gran plataforma de hormigón canalizando el agua en unos pocos tubos. Nos sorprende el silencio de organizaciones ecologistas y de partidos progresistas de la ciudad que defienden el soterramiento en otros municipios, que no hayan levantado su voz frente a este atentado ecológico y medioambiental que pone en evidencia que los beneficios del soterramiento son mucho mayores que la mal llamada integración", concluyen.