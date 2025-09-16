La plataforma Stop Uranio organiza una concentración este miércoles frente a minera Berkeley Minera en Salamanca

Archivo - Apertura de pista para la mina de Retortillo (Salamanca). Mina uranio. Declaración de Impacto Ambiental - WWF - Archivo

SALAMANCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Uranio ha organizado una concentración ciudadana este miércoles, 17 de septiembre, frente a las instalaciones las instalaciones de la empresa minera Berkeley en la carretera que une las localidades de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca).

Según ha manifestado Stop Uranio en un comunicado recogido por Europa Press, la principal razón de este movimiento es que "sería inconcebible que Berkeley pueda sacar dinero de un arbitraje internacional mientras sale indemne de las fechorías cometidas en la comarca del Campo Charro".

La plataforma asegura que la empresa Berkeley Minera España S.L. no ha realizado en los últimos cinco años ningún movimiento en la zona donde pretendía abrir una mina de uranio y planta de concentrados de ese mineral pero, a pesar de ello, los habitantes de la comarca del Campo Charro siguen "pendientes del veredicto que se pueda emitir en el arbitraje internacional al que ha recurrido la empresa minera en virtud del Tratado de la Carta de la Energía".

Stop Uranio exige que no se indemnice a una empresa que ha hecho "tanto daño" en la zona, que ha afirmado que ha supuesto el arranque de 2.000 encinas, el "destrozo" de más de 50 hectáreas de terreno y que ha provocado una "fractura social" de la que aún se recuperan.

"No se puede entender que una empresa consiga una indemnización por un lucro cesante del que nadie está seguro de que hubiese conseguido si finalmente hubiera abierto las instalaciones de Retortillo", ha añadido la Plataforma, que ha añadido que siempre se ha remarcado la baja proporción de mineral de uranio existente en la zona y las dificultades para su extracción.

Así, considera que Berkeley "lo único que ha perseguido es la especulación bursátil, realizando acciones en la zona con el único interés de provocar movimientos en el mercado bursátil".

SENTENCIAS CONTRARIAS

Además, ha incidido en que los tribunales españoles han dictado sentencias desfavorables para Berkeley, lo que "le impide" abrir la mina y planta de beneficio de Retortillo y ha recordado que el único procedimiento que queda pendiente es el relativo a la denegación de la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio, todavía en tramitación en la Audiencia Nacional.

Stop Uranio ha apuntado que todos los demás han sido resueltos de manera negativa para Berkeley y las sentencias dictadas han adquirido firmeza por no estar recurridas o haber finalizado el procedimiento correspondiente.

La plataforma también ha censurado la pasividad de las distintas corporaciones que han regido el Ayuntamiento de Retortillo desde el año 2016, cuando Berkeley inició el desvío de la carretera de Retortillo a Villavieja de Yeltes sin contar con los permisos necesarios para realizarlo.

"Van a transcurrir diez años de esos hechos, por lo que están a punto de prescribir, y todavía no se ha sancionado a la empresa minera por una infracción considerada muy grave en la normativa urbanística que rige en nuestra comunidad autónoma", ha concluido Stop Uranio.