Pleno de Ayuntamiento de Burgos pide a Gobierno "medidas extraordinarias" para garantizar el orden en Ceuta

BURGOS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una proposición presentada por el Grupo Popular, que ha contado con el respaldo de Vox, en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los graves acontecimientos producidos en Ceuta.

Asimismo, Vox también ha presentado una iniciativa en este sentidos que sido rechazada por el voto negativo del PSOE y la abstención del PP, en un Pleno que se ha prolongado durante siete horas.

La proposición presentada por el Grupo Vox ha sido la relativa a la soberanía española y "la invasión" que ha sufrido Ceuta y que para el portavoz de esta formación, Fernando Martínez Acitores, " es una situación insostenible en la que los vecinos no pueden desarrollar su día a día con normalidad debido a episodios de violencia, saqueos y altercados en las calles".

Para Vox, este escenario encaja en una estrategia de "guerra híbrida" impulsada desde Marruecos con el propósito último de socavar "las fronteras nacionales y apropiarse" de las dos ciudades autónomas.

Asimismo, ha advertido a Rabat que cualquier agresión a este territorio equivale "a atacar al conjunto de España", por lo que han reclamado medidas firmes e inmediatas para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la ciudad.

Sobre la iniciativa de Vox, el PP ha pedido retirar varios puntos referentes al Derecho Internacional ya que no corresponde al Ayuntamiento instar a cuestiones diplomáticas, y al retorno de menores para apoyar la moción, aunque los concejales del partido de Abascal no han admitido la petición de los 'populares'. Con ello, el PP se ha abstenido y el voto en contra del PSOE ha echado abajo la moción.

Por su parte, la propuesta del PP se centra en el apoyo a la Ciudad Autónoma de Ceuta y se instaba al Ejecutivo central a desplegar todos los recursos extraordinarios necesarios para garantizar la seguridad y el orden constitucional en la zona.

La iniciativa emplaza al Gobierno de España a asumir sus competencias en materia de extranjería y relaciones internacionales, y evite "trasladar a la administración ceutí responsabilidades que competen en exclusiva al Estado".

Asimismo, exige al reino alauí el cumplimiento efectivo de los convenios bilaterales sobre readmisión de nacionales y vigilancia de fronteras, junto a la petición de reforzar de manera permanente los medios humanos, tecnológicos y materiales en el perímetro fronterizo.

RESPUESTA DEL PSOE.

Sobre la propuesta de Vox, el grupo socialista ha criticado su actitud y su "estrategia" orientada, según sus palabras, a enardecer los ánimos y generalizar "el recelo desde el primer minuto", además de que ha acusado a los de Abascal de optar de forma "conscientemente" por "formar parte del problema" en lugar de aportar soluciones a la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Asimismo, el PSOE ha rechazado un discurso que, a su juicio, "sólo busca la confrontación y promueve la violencia en las calles de la ciudad autónoma" y se ha referido a los ceutíes que vieron "cómo sus calles se llenaban de un día para otro" y aún hoy luchan por recuperar la normalidad en un clima marcado por la presencia de miles de personas, la inseguridad y el miedo cotidiano.

La intervención socialista ha destacado también el "impacto" sobre una sociedad históricamente reconocida como un ejemplo singular de convivencia intercultural y religiosa, cuya realidad ha quedado profundamente alterada, "generando una gran sensación de desamparo".

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