Pleno-Cs pregunta a Herrera si habrá presupuesto en una sesión sin Sarrión ni Del Olmo en Bruselas en defensa de Vestas

Publicado 21/09/2018 13:21:06 CET

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Luis Fuentes, preguntará al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, si está en sus cálculos presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2019 en tiempo y forma --15 de octubre--, como recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, o si, por el contrario, se siente más cómodo con la posibilidad de prorrogar las cuentas de 2018 para no tener que negociar ahora con la formación naranja que exige que se cumplan acuerdos para 2019 como la rebaja del IRPF y de las tasas universitarias.

En este sentido, su homólogo en el Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado que en el PP estarían "encantados" de sentarse a analizar, a dialogar y a pactar ese proyecto de presupuestos si bien ha recordado que esa posibilidad no depende de la Junta sino "de los tramposos de Madrid", en referencia al ardid utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para sortear el veto del Senado a los presupuestos generales del Estado a través de una modificación en la Ley sobre la Violencia de Género.

Este es uno de los asuntos que centrará el próximo pleno de las Cortes al que no asistirán ni la consejera de Economía y Hacienda y procuradora por Valladolid, Pilar del Olmo, ni el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, de IU-Equo, ya que viajarán en Bruselas para acompañar a la delegación sindical en defensa de la permanencia de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León).

En este sentido, el portavoz del Grupo Mixto ha lamentado que algunos grupos no hayan accedido a su petición de retrasar el Pleno de las Cortes de los días 25 y 26 de septiembre y ha defendido la necesidad de estar "donde hay que estar", en referencia a la conveniencia de acudir a Bruselas para llevar una sola voz en contra de la "decisión caprichosa" de la multinacional danesa Vestas de clausurar una planta "absolutamente puntera" y "estratégica" para la que, de confirmarse el cierre, ha reclamado que pase a ser pública por motivos de estrategia y de demanda interna.

Según ha explicado el representante de Podemos en la Mesa de las Cortes, Carlos Eduardo Chávez, su grupo sí vio con buenos ojos retrasar el pleno como se ha hecho en otras ocasiones en las no estaban en juego "intereses tan importantes" como ahora, en referencia al destino de los 350 trabajadores de Vestas y de la actividad económica e industrial en esa comarca.

Sin embargo, el resto de los grupos ha apostado por mantener el calendario de plenos convencidos de que estarán bien representados por sus respectivos compañeros de partido en Bruselas y desde la premisa de que las agendas privadas no deben interferir en la institucional, en palabras de Luis Fuentes.

No obstante, la incertidumbre sobre el futuro de Vestas ha vuelto ha evidenciar las diferencias políticas entre PP y PSOE que se han acusado mutuamente de una falta de lealtad institucional "que va a acabar mal" y de ponerse zancadillas "que no ayudan en nada", en palabras del secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, quien ha sido tajante al advertir a la multinacional danesa que no se puede ir "de rositas", como aseveró ayer la portavoz de la Junta, Milagros Marcos.

Tudanca ha defendido la negociación auspiciada por el Ministerio de Industria si bien ha reconocido que, a día de hoy, no hay ningún acuerdo con la multinacional que, en su opinión, sólo se debería firmar si es unánime y siempre que no sea para lavar la cara a la empresa. "Confío y deseo que las negociaciones todavía den sus frutos", ha manifestado el socialista en una nueva defensa a la lealtad del Gobierno de la nación cuando las competencias son "exclusivamente" de la Junta.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular ha cargado contra la "torpeza" del Ministerio de Industria por anunciar un acuerdo que fue contestado "a los dos minutos" por los sindicatos por "insuficiente" y ha hecho un llamamiento a los grupos para que "se eleven" en pro de la unanimidad y una "cooperación necesaria" ante un problema del que no se puede sacar ventaja política, según sus palabras.

Por otro lado, los grupos Socialista y Podemos se interesarán en sus pregunta a Herrera por la situación de los autonómicos en Castilla y León, un sector "severamente castigado" por las "políticas ineficaces" del PP, en palabras de Tudanca, que ha cargado en concreto contra las "ocurrencias" de Pilar del Olmo para impulsar el comercio tradicional cuando sugirió cobrar por probarse en las tiendas.

Tudanca ha apuntado al "nerviosismo electoral" de la consejera, en referencia a que podría ser la candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, y ha advertido a Del Olmo que sus "declaraciones estrambóticas" no ayudan "para nada" a un sector que necesita ayuda.

El Grupo Socialista defenderá además una PNL sobre RTVCyL y otra sobre memoria histórica en su objetivo de que Castilla y León sea una comunidad "pionera" en el apoyo de las decisiones del Gobierno central para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica con apoyo económico, social y político a las asociaciones que trabajan por garantizar la justicia "para todos los represaliados".

En este sentido, no ha dudado en afirmar que "es verdad" que la Junta de Castilla y León ha sido "ejemplar" en este asunto por lo que ha hecho un nuevo llamamiento al consenso en las Cortes en apoyo a las víctimas del franquismo.

En el caso de Podemos defenderá una PNL en pro de una reforma de la Constitución Española que no se quede en un "debate cosmético o de medias tintas" sino que entre en "cuestiones de fondo" como la reforma del artículo 135 acordada en 2011 por PP y PSOE para anteponer el pago de la deuda y del rescate a los bancos a los servicios fundamentales con consecuencias ahora para la financiación local, ha evidenciado Chávez.

Finalmente, De la Hoz ha reivindicado apoyo a la PNL del PP en materia educativa y en defensa de la libertad de elección de centro.