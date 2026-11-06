El Pleno de la Diputación de Soria aprueba cambiar a tasas los precios públicos de residencias y servicios sociales - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación provincial correspondiente al mes de noviembre, presidido por Benito Serrano, ha aprobado este viernes derogar los precios relativos a Servicios Sociales y sustituirlos por una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa y la actualización de los precios de las residencias.

El cambio se ha aprobado con los votos a favor de los grupos Partido Popular y Vox, y la abstención de Partido Socialista.

Este cambio se hace a propuesta del departamento de Tesorería y afecta a las plazas que tiene la Diputación provincial en alojamiento y atención integral en las residencias para personas mayores, centros asistenciales y centro ocupacional dependiente y por los servicios prestados en plazas concertadas con otros centros residenciales y asistenciales.

Se trata de adaptar los servicios que presta la Diputación al marco jurídico vigente tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece como doctrina jurisprudencial que la naturaleza del copago por las prestaciones de atención a la dependencia es de una tasa amparada por el principio de reserva de ley, según han señalado desde la Institución Provincial.

RESIDENCIAS

El pleno ha acordado la actualización de la tarifa de residencias acorde al incremento de las pensiones, un 3,5 por ciento, lo que viene a suponer una horquilla entre 70 céntimos y 1,5 euros/día.

Hasta este año, 2026, las tipologías de plaza eran tres: válido, asistido y centro de día, mientras que a partir de 2027 se añade un grado más, que son los grandes dependientes, cuyo coste se estipula en 50 euros/día.

El presidente, Benito Serrano, ha valorado el "firme compromiso de la institución con los servicios sociales y sobre todo con las residencias de la Diputación provincial que anualmente tiene que hacer frente a un déficit que ronda los seis millones de euros, siempre defendiendo la calidad del servicio".

El pleno también aprobó aplicar esta modificación, de pasar de precio público a tasa de la prestación del servicio, de ayuda a domicilio, servicio de lavandería y comida a domicilio, a las que a partir de ahora se va a aplicar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicio.

Se incluye el servicio de comidas y lavandería que no se presta actualmente a la espera de poder ser puesta en funcionamiento.

La ayuda a domicilio se presta a 1.200 personas y no existe lista de espera, y esta modificación no supondrá ningún incremento en el servicio.

El punto ha sido aprobado con los votos favorables del Partido Popular y Vox, y la abstención del Partido Socialista.