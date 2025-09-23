Pleno-Mañueco afirma que las ayudas por los incendios llegan con rapidez y UPL le acusa de no ayudar a los ayuntamientos

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico el pasado 20 de agosto para dar respuesta los daños ocasionados por los incendios del verano "están llegando" y ha aseverado que el plan con 47 medidas "se está aplicando con rapidez y con amplitud y eficacia".

"Estas están llegando y quienes reciben esas ayudas son las mejores personas o las mejores instituciones, en este caso ayuntamientos o juntas vecinales, que pueden decir de lo que está haciendo la Junta", ha asegurado Fernández Mañueco en respuesta al portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, que ha acusado al Gobierno de Castilla y León de "seguir comprando titulares de periódico" pero "sin tomar decisiones y sin ayudar a los ayuntamientos".

Fernández Mañueco ha enumerado las acciones puestas en marcha por la Junta para dar respuesta a la situación y ha destacado en concreto la reunión con las diputaciones provinciales con el compromiso de la Junta de garantizar el anillo de seguridad de todos los ayuntamientos. A esto ha añadido que se va a cambiar la normativa sobre la limpieza y el desbroce de los montes para ayudar a los propietarios privados y a los de titularidad municipal o de juntas vecinales.

"Parece ser que a ustedes no les gusta lo que se está haciendo, me indica eso que vamos haciendo las cosas bien", ha ironizado el presidente de la Junta en su respuesta a Luis Mariano Santos que ha afirmado por su parte: "Maldita la gracia que nos hace esa necesidad suya de presumir de esfuerzo para arreglar algo que ustedes han estropeado".

Santos ha afeado que haya carteles en los que se puede leer aquí invierte la Junta de Castilla y León cuando, en su opinión, deberían añadir en la leyenda "para intentar compensar todo el daño que nuestra incompetencia ha generado" y "pidiendo perdón", ha sugerido al Gobierno de Fernández Mañueco.

"Después de lo que hemos vivido, lo único en lo que ustedes han sido rápidos es en lanzar promesas, como rápido también ha sido el fiscal lanzando a la Guardia Civil contra los propios ayuntamientos, olvidando que quien tiene las competencias es quien tiene la financiación suficiente para encarar esos planes que ahora exigen a los ayuntamientos, pedidos por decreto, intentando, si me lo permite, evadir sus responsabilidades", ha reprochado también el leonesista.

