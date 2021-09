PP apoya retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria que pide el PSOE y Cs se abstiene

Tudanca pide a Mañueco que "pague por adelantado" y retire el plan porque no se fía y destaca que la lucha vale y las utopías se alcanzan

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este martes con los votos a favor de casi todos los grupos --se han abstenido los 11 procuradores de Ciudadanos que gestiona la cartera de Sanidad-- una PNL del Grupo Socialista para instar a la Junta a retirar el plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural y a garantizar "de una vez por todas" la consulta médica y de enfermería presencial en todos los consultorios y centros de salud de la red de atención primaria "como mínimo con la frecuencia establecida por ley".

"Hoy va a ser un día de los que merece la pena", ha reivindicado el portavoz del Grupo Socialista y secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, quien, tras criticar a un Gobierno "cargado de tertulianos" a los que ha acusado de limitarse a opinar pero sin gobernar, ha advertido de que la "soberbia es mala consejera --y mal vicepresidente y mal presidente--ha añadido--" porque ha impedido acuerdos "pese a los esfuerzos".

"Mañueco tiene que pagar por adelantado --retirar el plan antes de alcanzar un acuerdo--. Ya no nos fiamos", ha exigido el líder de los socialistas al presidente de la Junta al que ha comparado con el cliente de un bar al que se fía una vez pero al que no se vuelven a servir consumiciones por no haber pagado en anteriores ocasiones.

Tudanca ha ironizado asimismo sobre la dificultad de mantener un "debate serio" con PP y Ciudadanos que han asumido retirar un plan de reestructuración cuya existencia niegan los dos partidos que sustentan al Gobierno de coalición, en lo que ha considerado una actitud más propia del 'Club de la Comedia' o de Rockefeller, "pero el muñeco", ha bromeado.

Dicho esto y tras enumerar en sus dos turnos de palabra diversos ejemplos del "abandono" de la sanidad rural en Castilla y León que ha visto con sus "propios ojos", ha destacado que la lucha y la perseverancia valen y que las utopías se alcanzan si bien ha advertido de que no va a parar para exigir una sanidad pública digna.

Por parte del PP, el procurador Alejandro Vázquez Ramos ha acusado al PSOE de envolver su iniciativa en la retirada de un plan y en una ley que no existen.

"De esa falsedad surge la manipulación", ha sentenciado el 'popular' quien, tras comparar a los socialistas con "el perro del hortelano", ha retado a los de Tudanca a apoyar "sin condiciones" el paquete de medidas para mantener "toda la asistencia sanitaria en todos los consultorios rurales" que llevará el PP al próximo pleno. Lo contrario, ha advertido, será una "manipulación torticera" por parte de una "oposición destructiva".

"Si hay un mínimo de voluntad lo podemos conseguir. Lo demás es propaganda, demagogia y alarmismo", ha sentenciado por su parte el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado Palacios quien, tras apelar una vez más al consenso político en este asunto, ha advertido de que no hacer nada supondría la eutanasia del sistema sanitario.

Delgado ha reconocido que los cambios generan miedo y ha llamado a transmitir a los ciudadanos que la Junta "está haciendo lo correcto" para evitar transmitir miedo a la población. "No buscamos la foto ni el titular fácil si no mejorar la situación de los castellanoleoneses", ha sentenciado el procurador liberal.

En el caso del Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, que es médico de profesión, ha pedido a los grupos mayoritarios que no dejen pasar la nueva oportunidad para reorganizar la sanidad en Castilla y León. "Pónganse de acuerdo. No nos lo vamos a perdonar", ha retado.

El leonesista Luis Mariano Santos, que ha apoyado la PNL del PSOE por "innumerables razones", ha criticado la reestructuración sanitaria planteada por la Junta "sin consenso político ni social y sin el apoyo mayoritario de los profesionales".

Finalmente, Pablo Fernández, de Podemos-Equo, ha apoyado la PNL para poner freno al "ataque frontal y constante" de la Junta a la sanidad pública, a los pacientes y a los profesionales a través de un plan que ha considerado el "eufemismo" del cierre y del desmantelamiento del sistema y del abandono a su suerte de la ciudadanía, "y de forma sangrante a los habitantes del medio rural".

Fernández ha considerado "inconcebible y bochornosa" la "desfachatez" del presidente de la Junta, ausente en ese momento del debate, al afirmar que no se va a cerrar ningún consultorio cuando, según ha asegurado el político morado, hay decenas y centenares de consultorios que no tienen médicos ni profesionales por lo que están cerrados "de facto".

"Vergüenza es que ustedes se quieran cargar la sanidad pública en el medio rural", ha sentenciado en alusión a una afirmación del portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ayer en la sesión de control en las Cortes.