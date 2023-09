Pleno-PSOE y UP rechazan impulsar la exclusión del lobo del LESPRE que apoyan todos los partidos con la abstención de Cs

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del Grupo Socialista y el de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, los dos partidos que sustentan al Gobierno de la nación, ahora en funciones, han rechazado este miércoles impulsar la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en todo el territorio nacional derogando la Orden TED/980/2021 de 20 de septiembre, una propuesta del Grupo Vox que ha asumido una adición del PP y que ha salido adelante con el visto bueno del resto de la Cámara --Ciudadanos se ha abstenido--.

"Existe un procedimiento reglado y tasado, vayan a ese procedimiento reglado y tasado", ha recordado por su parte el procurador socialista Juan Luis Cepa que ha aclarado, además, que la UE no ha dicho "nada" sobre el actual régimen de protección del lobo y ha explicado que "sólo ha abierto un plazo de consulta pública" a lo que ha añadido que la UE "sí ha dicho" a través de la Directiva Hábitat que el lobo está protegido en toda Europa.

"O estamos con la ciencia o estamos con los populismos", ha aconsejado Cepa que ha apelado al "rigor científico" y ha rechazado cualquier opción de "tapar la incompetencia" de la Consejería de Agricultura y Ganadería. El socialista ha ironizado sobre la "huida hacia adelante" del "unificado Gobierno de extrema derecha y derecha extrema" presidido por el "holgazán" Alfonso Fernández Mañueco y ha acusado a Vox y a PP de mentir en sus antecedentes al afirmar que el Gobierno de España no reportó los datos reales de Castilla y León.

Por parte del PP, que ha planteado una enmienda de adición a la PNL de Vox que ha sido aceptada por los proponentes, la procuradora María de las Mercedes Cófreces ha respondido que la UE ha brindado y "abierto el camino" para modificar el actual régimen jurídico de protección del lobo, a lo que el procurador proponente, José Antonio Palomo, ha añadido que rectificar es de sabios.

"Equilibrio siempre entre el hombre y el lobo, entre el lobo y el hombre", ha sentenciado Cófreces que ha planteado impulsar la elaboración de un Plan Nacional del Lobo que incluya una nueva Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural, "recuperando en su elaboración el necesario diálogo y consenso con las comunidades autónomas, algo que parece que al Gobierno de España se le ha olvidado practicar".

Por su parte, Palomo ha urgido a no perder más el tiempo "con argumentos absurdos" que, según ha lamentado, sólo han conseguido que la población de los lobos "se haya incrementado sin control ninguno y que las manadas estén sembrando el terror en las cabañas ganaderas". Dicho esto, ha asegurado que su partido no niega la importancia de conservar esta especie si bien ha insistido en que no se pueden ignorar "los graves impactos económicos y sociales" que sufren los ganaderos por lo que ha reclamado un Plan Nacional del Lobo.

Palomo ha asegurado asimismo que el portavoz del Grupo Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, manifestó recientemente que "quizá habría que reconsiderar la posición con respecto al lobo" y ha lamentado que Cepa haya dicho hoy lo contrario. "Les lanzo el guante, sean valientes y les pido que se centren", ha añadido el de Vox que ha defendido unas reivindicaciones "justas y consensuadas".

"Señorías, yo lo he vivido, la impotencia es inenarrable de verdad", ha explicado en primera persona Palomo quien, para dar una "pequeña pista" del sufrimiento de los ganaderos, ha instado a los procuradores a aprovechar el momento en el que estén sentados en su sofá "acariciando a su mascotita" a pensar "por un sólo un segundo" en los ganaderos a los que a la mañana siguiente un lobo las habrá devorado un animal.

Por parte del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! la procuradora leonesa Alicia Gallego ha criticado los "intereses electoralistas" de la PNL de Vox en su creencia, ha ironizado, de que el sector ganadero es "su granero de votos" y ha acusado también a PP y a Vox de reclamar al Gobierno central un censo actualizado cuando la Consejería tiene uno de 2013.

"Antes de pedir a los demás que hagan sus deberes deberíamos hacer los nuestros", ha aconsejado la leonesista que ha acusado a Vox de buscar "cierta polémica" a través de una nueva PNL sobre "un tema recurrente" sobre el que ya se ha discutido en las Cortes.

Y desde el Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha compartido la "gran preocupación" por las consecuencias de los ataques del lobo en la cabaña ganadera y ha recordado que su provincia es la que ha sufrido más ataques en esta materia. Dicho esto, ha instado a la Junta a "agilizar" unas compensaciones "que no se corresponden con el daño" y a actualizar el censo en la Comunidad, ya que data de 2012 o 2013.

También ha dado el visto bueno a la PNL de Vox el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que también ha ironizado sobre un debate que se realiza "por enésima vez", y ha aconsejado incluir un punto cuarto para instar a la Junta de Castilla y León a reeditar, al menos bianualmente, el censo del lobo. También ha advertido de que excluir el lobo del LESPRE en todo el territorio nacional "no es correcto" ante las diferencias que hay al norte y al sur del Duero.