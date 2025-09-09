Pleno-Suárez-Quiñones reconoce que entre todos no han podido obtener un mejor resultado los terribles incendios

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido este martes que "entre todos" no han podido obtener un mejor resultado en el "terrible y excepcional" episodio de los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad tras lo que ha afirmado que este hecho obliga "a todos", ha apostillado, a trabajar en la forma de ser más eficaces.

Asimismo, ha expresado el sentimiento de consternación, de dolor y de frustración en nombre propio y en el de todo el equipo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por las personas fallecidas por los "terribles" incendios.

"Nos queda a todos compartir la experiencia y, desde luego, trabajar para conseguir superar esa situación", ha aseverado el consejero que ha recordado que este verano se han registrado incendios en Castilla y León, en Extremadura, en Galicia y en Portugal tras lo que ha aseverado que "nunca" se habían puesto tantos medios entre todos "y no se pudo conseguir un mejor resultado".

Así se ha pronunciado el consejero en su primera intervención en el pleno ordinario de este martes en el que tendrá que responder a una batería de preguntas de todos los grupos en la oposición, la primera a cargo de la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, que ha reprochado los 28 días de silencio de Suárez-Quiñones al que ha acusado de haber permanecido "en la madriguera".

"Desde el Ventorro de Gijón usted ha estado desaparecido, 28 días de silencio", ha reprochado en concreto Nuria Rubio a Suárez-Quiñones, al que ha invitado a darse un paseo por León --circunscripción electoral del consejero-- para escuchar o leer lo que piensa la gente de él y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha afeado que haya "salido corriendo" del pleno de este martes para ausentarse de las sucesivas respuestas del consejero.

"Con usted al frente de la Consejería todo estaba condenado a salir mal. Le conocemos bien. Dimita ya, escuche a la gente y si le queda un mínimo de decencia, váyase hoy mismo", ha pedido Rubio a Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que ha explicado que ser consejero consiste en estar donde se le necesita y no en esconderse "de una forma ruin y miserable".