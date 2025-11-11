Podemos CyL inicia sus primarias para las elecciones autonómicas con Llamas como único candidato

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha iniciado su proceso de primarias para confeccionar las listas que presentará a las elecciones autonómicas del próximo año con la publicación de las precandidaturas en las que el actual coordinador de la formación morada en la comunidad, Miguel Ángel Llamas, ha sido el único aspirante que ha formalizado su solicitud como cabeza de lista.

Las precandidaturas se han publicado este lunes y este miércoles, 12 de noviembre, y el jueves día 13 estará abierto el plazo para lograr los avales requeridos antes de las votaciones que comenzarán el 23 de noviembre.

El actual coordinador de la formación morada en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha sido el único aspirante que ha formalizado su solicitud como cabeza de lista, por lo que ya puede sostenerse que será, previsiblemente, el candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León tomando el relevo del actual portavoz nacional de la formación, Pablo Fernández.

Además de Llamas, un total de 85 personas, a falta de que finalice el plazo de subsanaciones, compiten para completar las listas que Podemos CyL presentará a las próximas elecciones autonómicas.

La mayoría de estas personas aspirantes se integran en la candidatura que acompaña a Miguel Ángel Llamas como cabeza de lista.

Las votaciones telemáticas arrancarán el próximo domingo 23 y finalizarán el viernes 28 de noviembre, y los resultados se darán a conocer el sábado 29 de noviembre.

Miguel Ángel Llamas anunció su candidatura como cabeza de lista en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que defendió la necesidad de rebelarse "contra la despoblación, el abandono de nuestra tierra, la corrupción sistémica y las privatizaciones", y también "contra el confort de la derrota".