Podemos CyL presenta un requerimiento "urgente" a la Junta por "no proteger la salud pública ante la contaminación"

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo Podemos Castilla y León ha presentado un requerimiento "urgente" a la Junta por "incumplir su obligación de proteger la salud pública ante la grave contaminación del aire" debido a los incendios "extremos" que sufre la Comunidad.

"El fenómeno es constatable a simple vista, pues ni siquiera el sol se aprecia con nitidez ante la densidad del humo", ha asegurado Podemos en un comunicado recogido por Europa Press. "Según varias informaciones, las partículas en suspensión multiplican por diez los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en provincias como Zamora y León", ha añadido.

Asimismo, consideran que "los actuales niveles de contaminación del aire son peligrosos para el conjunto de la ciudadanía" y "especialmente para las personas con problemas respiratorios y otras patologías", además de que han reclamado que "no existe información alguna sobre estos riesgos en los portales de la Junta".

Además, han criticado que "esta falta de información pública vulnera la obligación legal de proteger la salud y de informar en situaciones de riesgo ambiental".

De esta manera, Podemos Castilla y León ha asegurado que "se hace eco de las quejas de miles de personas que han hecho uso de las mascarillas por iniciativa propia ante la falta de información de la Junta", así como de la realización de un requerimiento urgente a la Junta para que "cese su inactividad y cumpla sus obligaciones legales de protección de la salud pública ante la grave contaminación del aire".

La formación morada ha recordado a la Junta "la necesidad de adoptar medidas específicas destinadas a garantizar la salud de las personas que trabajan ordinariamente en espacios abiertos", al igual que ha enviado un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social para que ejerza "de manera inmediata sus competencias concurrentes en materia de seguridad y salud laboral ante la mala calidad del aire".