Podemos denuncia los "casos de corrupción reiterados" del PP e insiste en que "Castilla y León necesita un cambio"

Podemos ha denunciado hoy los "casos de corrupción reiterados" del Partido Popular, en referencia a la Púnica o la Perla Negra, que, a su juicio, muestran la "forma de Gobernar" de la formación en Castilla y León.

Así lo ha señalado el portavoz del partido en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, en Zamora. "En Castilla y León hace falta un cambio, que tiene que venir de manera democrática el próximo 15 de marzo, y para eso sale Podemos con todas las fuerzas", ha explicado.

Llamas ha hecho estas declaraciones a las puertas de los juzgados de Zamora, lugar en el que hoy se celebraba un juicio contra el alcalde de Luelmo, un municipio de la comarca de Sayago, denunciado precisamente por Podemos por otorgar pastos comunales del pueblo a una familiar sin que cumpliera los preceptivos requisitos de empadronamiento.

En Sayago, los terrenos que son propiedad del pueblo pueden ser usados por los vecinos cumpliendo unos requisitos. En este caso, esas fincas son utilizadas para pastorear al rebaño, pero para poder hacer uso es necesario cumplir unos requisitos. El principal, llevar al menos dos años empadronado en el pueblo.

Según Miguel Guerra, portavoz de Podemos en Zamora, el alcalde habría otorgado a su familiar el permiso para usar los terrenos sin llevar dos años empadronada en el pueblo. Los pastos se concedieron presuntamente en el año 2019 y la tramitación de la denuncia comenzó en 2021. Podemos ha denunciado al alcalde, Eladio de Pedro, por presunta prevaricación administrativa.

"Estamos hablando de una decisión que ha causado un posible perjuicio a los ganaderos existentes, que han tenido que compartir terrenos de trabajo con una persona que no tendría derecho a usarlos", han puntualizado desde Podemos Zamora.