Fernández dice que la actitud de Pablo Iglesias es ejemplar: Ni va a una empresa ni se queda a pontificar

Subraya que la afiliación de Podemos no ha dejado de crecer y ve a Yolanda Díaz como "la mejor candidata" para las elecciones

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha halagado la actitud de Pablo Iglesias tras retirarse de la política, pues ni se ha buscado un puesto en un Consejo de Administración, ni se ha ido a otro partido, ni se ha dedicado a "pontificar" sobre lo que deben hacer sus sucesores. A su juicio, es una despedida "ejemplar" que marca una "diferencia abismal" con otros líderes y que será "estudiado dentro de muchos años".

En declaraciones a Europa Press, el dirigente de Podemos ha admitido que el silencio de Pablo Iglesias después de su retirada de la política no le ha sorprendido "en modo alguno" y ha asegurado que con esa actitud ha desmontado muchas teorías de las que se hablaban al respecto de Podemos.

"Pablo Iglesias ha vuelto a dar ejemplo. Iglesias va a empezar en septiembre a trabajar en una Universidad, con lo cual desmonta muchas de las teorías de las que se hablaban al respecto de Podemos", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que en su partido no habrá nadie que termine en un consejo de administración de ninguna empresa: "En Podemos no habrá nadie que utilice su paso en el Gobierno para acabar en ningún consejo de administración de ninguna compañía eléctrica para hacer puertas giratorias. Eso con Podemos no pasa", ha declarado Pablo Fernández, en velada alusión a los expresidentes Felipe González y José María Aznar.

Pablo Fernández también ha querido sacar pecho de los datos de afiliación de la formación 'morada', subrayando que, pese a la retirada de Iglesias, la cifra de militantes ha aumentado. "No hay más que ver las votaciones que ha habido para elegir a Ione Belarra como secretaria general", ha apostillado.

No obstante, admite que "aún queda mucho por trabajar y que hacer para ser la primera fuerza", y está convencido de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es "la mejor baza para ser la presidenta del Gobierno" y la "mejor valorada por el CIS".

OBJETIVO: CRECIMIENTO TERRITORIAL

En otro punto, Pablo Fernández, ha asegurado que no descarta ampliar el espacio político de Unidas Podemos y ha puesto como ejemplo la incorporación de Alianza Verde, el partido ecologista liderado por Juanxto López de Uralde.

"Siempre hemos estado abiertos a ampliar el espacio político --explica--. Desde Podemos vamos a trabajar para crecer y fortalecernos en los territorios. La posibilidad de ampliar ese espacio de Podemos está ahí", ha aseverado.

Por último, sobre la posibilidad de una sentencia adversa contra Podemos en la denuncia por las primarias de La Rioja de 2019, el dirigente 'morado' ha querido dejar claro que, sea como sea el resultado final del proceso, no condicionará la dinámica de la organización ni obligará a repetir las primarias en otras comunidades.

"La sentencia dictaminará lo que los jueces estimen oportuno, pero en modo alguno va a condicionar para nada la dinámica del funcionamiento del resto de nuestra organización", ha afirmado el también líder de Podemos en Castilla y León.

