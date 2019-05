Podemos pide al PSOECyL que sea "franco" y diga si pactará con Cs y avisa que solo apoyará "programas progresista"

Publicado 09/05/2019 12:56:42 CET

El secretario general de Podemos y candidato a la Junta, Pablo Fernández, ha pedido al PSOECyL que sea "franco y sincero" y diga si "pactará" con Ciudadanos, al tiempo que ha advertido de que su fuerza política, "la única que garantiza un cambio en Castilla y León", solo apoyará "programas progresistas" de Gobierno.

"Que lo diga ahora, antes de que empiece la campaña, si va a pactar con Cs para que Castilla y León siga siendo lo mismo, algo que sería terrible", ha aseverado el líder de la formación naranja al que no extrañaría la alianza porque considera que los socialistas son un partido "veleta" como está demostrando su líder nacional, Pedro Sánchez, después de las elecciones generales del 28 de abril, al que ha acusado de "engañar al electorado" y "plegarse" al mandado de la "CEOE, el Santander y Botín".

Fernández ha asegurado que Podemos-Equo, siglas con las que confluyen en las autonómicas del 26 de mayo, siempre dirán la "verdad" y ha pedido al resto de partidos que sean "sinceros y honestos". "El PP tiene un proyecto agotado y acabado, Cs ha ocupado el espacio de la derecha en la Comunidad y dan continuidad a las políticas de los 'populares' y el PSOE con cuota de poder ya sabemos de lo que es capaz", ha explicado.

De ahí que haya insistido al líder de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca, que explique si va a pactar con Ciudadanos o, "de verdad", va a apostar por un cambio "verdadero" y "progresista" de la mano de Podemos. "Somos la única fuerza que lo garantiza", ha insistido para, a su vez, apelar a la movilización del voto, como sucedió el pasado 28 de abril, para acabar con "tres décadas de invierno" del PP.

En este sentido, cree que el voto "del miedo" a Vox "no le va a servir" al PSOE en estas elecciones porque, ha reiterado, los votantes se han dado cuenta de que los socialistas "les han engañado".

Durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las líneas principales del programa con el que concurre a las autonómicas, Fernández no ha querido entrar en si exige Consejerías o no en un hipotético Gobierno de coalición. "Salimos a ganar estas elecciones, pero hasta el día 27 no vamos a entrar es elucubraciones", ha puntualizado para insistir en que, a partir de ese momento, escuchará a "todos los partidos" que tengan programa "progresista" y "sin líneas rojas" para propiciar ese cambio que "necesita" Castilla y León.

En cuanto al programa, el candidato a la Junta ha avanzado que se sustenta en cinco pilares, empleo, vivienda, servicios públicos, infraestructuras e igualdad. Así, sobre el primero de los puntos, apuestan por un empleo de "calidad" basado en la I+D+i "como vector de cambio" que ponga a Castilla y León a la "vanguardia" de la transición energética justa y con un impulso para autónomos y pymes con medidas con la Ley de Segunda oportunidad.

La vivienda es otro de los puntos centrales de su ideario, una vivienda accesible, con un parque público que aglutine el 20 por ciento del mercado y facilidades para acceder a ella en el medio rural. También ha subrayado su predisposición a impulsar los servicios públicos con gratuidad de la educación de 0 a 3 años, de los libros de texto y la bajada de las tasas universitarias de un 25 por ciento en materia de Educación; en Sanidad apuesta por blindar, en el Estatuto Autonómico, un gasto en este área del 8 por ciento del PIB y por reforzar la Atención Primaria a la que destinará un 25 por ciento del gasto de la Consejería, además de reforzar la atención en el medio rural; por último, en cuanto a los servicios sociales, ha abogado por lo público, ya que el PP ha establecido en este área un nuevo "nicho de privatizaciones".

Los dos últimos puntos se refieren a infraestructuras, apostando por el ferrocarril convencional y la adecuación de la red secundaria de carreteras para "vertebrar la comunidad" y sacar del "aislamiento" a muchas de los pueblos de Castilla y León; y el de la "equidad" entre territorios para corregir los "desequilibrios" producidos por las políticas del PP y alejarlos de la "centralidad" que propugna el PSOE.

La coportavoz de la formación, Pepa Bueno, presente también en la rueda de prensa, ha ensalzado un programa que aboga por un sistema económico "sostenible" y "verde" y que recoge las "necesidades" de aquellos a los que van a ir aplicadas estas medidas.

Por último, ha restado importancia las acusaciones de un grupo de "críticos" sin "nombre ni cargo orgánico" en el partido, según sus palabras, que le acusan de hacer "a dedo" las listas en Ponferrada, Burgos, Ávila y Salamanca; no consultar a las bases la opción de establecer confluencias con Izquierda Unida y otros partidos; opacidad en las asambleas de los círculos de Ponferrada, Salamanca y Palencia; no validar nuevos círculos o los "fichajes estrella" de candidatos procedentes de otros partidos.

"Me han acusado hasta de pactar con la derecha, es subrrealista", ha ironizado Fernández que cree que detrás puede estar alguien del "PSOE" para "allanar el camino" a un pacto con Ciudadanos.