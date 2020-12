Podemos pide realidades frente a "cifras inanes" que no refuerzan lo público

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha pedido este martes la devolución del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2021 y el de la ley de medidas porque no contienen realidades, sólo cifras y datos "inanes" que, a su juicio, no refuerzan lo público ni ayudan a las personas a las que las cuentas de la Junta relegan "a un segundo plano".

De este modo se ha pronunciado Fernández en la argumentación en contra del proyecto de presupuestos para 2021 presentada por la Junta que manifiesta "una escandalosa insuficiencia de ingresos propios" fruto de una "política regresiva e injusta" que favorece "a una minoría de privilegiados" para los que gobiernan PP y Ciudadanos, según sus palabras.

"Nosotros pedimos algo tan revolucionario como que se cumpla el artículo 31 de la Constitución Española" --la progresividad fiscal--" ha ironizado Fernández a quien el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, encargado de responder a los integrantes del Grupo Mixto, ha aclarado que la Carta Magna añade que "no tendrá alcance confiscatorio".

Fernández y Castaño han protagonizado un debate político económico ante las críticas del primero a unas cuentas "impregnadas de idelología neoliberal" y que abogan por la privatización de los servicios mientras elevan la deuda hasta convertirse en la tercera consejería por volumen de gasto mientras que el segundo ha retado a la formación morada a que ponga ejemplos del neoliberalismo de unas cuentas que dedican el 80 por ciento del gasto a las políticas sociales.

Tras agradecer el tono de la intervención de Castaño, Fernández se ha confesado "perplejo y hojiplático" ante la "contradicción irresoluble" de Castaño, que se ha definido como liberal y keynesiano. "Si se pone de rodillas igual hago el intento", ha llegado a afirmar Castaño en su debate político-económico con el procurador de Podemos para quien el portavoz de Ciudadanos ha estado "sembrado" tras asegurar también que el PP haber chantajeó a los grupos en la anterior legislatura para sacar adelante el Plan de Convergencia Interior cuya consignación ha echado de menos Podemos en las cuentas de 2021. "Después de chantajearles les dan el gobierno del PP", ha ironizado.

"Me dice que estoy sembrado pero le moleste a quien le moleste la dirección general de Ordenación del Territorio intenta hablar con ustedes y no quieren", ha respondido Castaño en alusión en este caso al PSOE, al que ha recordado en tono irónico que aunque haya ganado las elecciones no tiene mayoría suficiente por lo que debe sentarse "por responsabilidad".

Otra de las anécdotas del debate ha llegado cuando Fernández ha sacado un gráfico con los personajes de Epi y Blas de Barrio Sésamo para explicar a Castaño que la deuda puede ser buena o mala en función de los objetivos para los que se destine, mejorar la vida de la gente y transformar y modernizar el sistema productivo, en el primer caso, y lo contrario, en el segundo.

"Decir que son unos presupuestos sociales es una falacia y un engaño. Me recuerda a las cabalgatas de Reyes cuando se pintaba de negro a una persona para ser el rey Melchor", ha bromeado Fernández, quien, tras ser corregido por algunos procuradores que le han aclarado que se trataba de Baltasar, ha recordado que es republicano y que no cree en los Reyes Magos.