Podemos propone al Gobierno central llevar a cabo un programa piloto de Trabajo Garantizado para fijar población en CyL

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha propuesto por carta a tres ministerios del Gobierno central, Trabajo, Transición Ecológica y Juventud, llevar a cabo un programa piloto de Trabajo Garantizado con la intención de fijar población en Castilla y León.

Para el coordinador de Podemos en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, la principal causa de la despoblación en la Comunidad es "la falta de oportunidades de empleo, en particular para la juventud".

En este sentido, la formación morada ha señalado que la realidad del medio rural es "especialmente preocupante", ya que más de la mitad de los municipios de Castilla y León están "en riesgo de despoblación total", de acuerdo con datos del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES CyL).

"La despoblación es una de las principales consecuencias de la lógica del mercado, que tiende a concentrar la riqueza en una minoría de la población y, también, en una pequeña parte del territorio", ha añadido el partido, cuyo líder ha defendido que la lucha contra la despoblación requiere "un nuevo liderazgo público de la economía" que tenga en cuenta las dimensiones territorial y demográfica.

La propuesta de Trabajo Garantizado, teorizada inicialmente por el economista estadounidense Hyman Minsky en los años 60, concibe el Estado como "empleador de última instancia" para alcanzar el pleno empleo y satisfacer necesidades sociales, de tal forma que el sector público siempre ofrecería un puesto de trabajo "con condiciones dignas a cualquier persona que desee trabajar", recoge la propuesta.

Asimismo, esta promueve la colaboración de todas las Administraciones, incorpora el impacto de género y añade como "perspectivas estratégicas" la lucha contra la despoblación, la protección del medio ambiente y la defensa de los intereses y derechos de la juventud, de ahí que, además de al Ministerio de Trabajo, el programa piloto implique al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Juventud e Infancia.

Llamas también ha remitido una memoria normativa y se ha ofrecido a colaborar en el grupo de trabajo que se cree en el caso de que el Gobierno de España acepte la propuesta. "La parálisis del Gobierno de España perjudica a todo el espacio progresista y contribuye a derechizar al electorado, como se ha visto recientemente en Extremadura", ha añadido al respecto.

"Del Gobierno de Mañueco ya no cabe esperar ninguna solución, la pregunta es si el Gobierno de España va a despertarse", ha concluido.