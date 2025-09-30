La Policía Local de Arroyo de la Encomienda incorpora tres nuevos agentes y eleva su plantilla a 24 efectivos

Toma de posesión de tres nuevos agentes de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda. - AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Arroyo de la Encomienda ha incorporado a tres nuevos agentes, con lo que su plantilla ha alcanzado ya los 24 efectivos y ha experimentado un crecimiento de más del 40 por ciento durante este año.

En este marco, el alcalde del municipio, Sarbelio Fernández, ha presidido este martes el acto de toma de posesión, en el que también participaron los concejales de Seguridad Ciudadana, Alfonso González Mozo, y de Recursos Humanos, José Luis Nicolás Álvarez.

Los nuevos agentes proceden del turno libre dentro del proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local, la convocatoria conjunta impulsada por la Junta de Castilla y León en octubre de 2024.

Según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press, tras superar las fases teórica y práctica, los tres nuevos efectivos han pasado ahora a incorporarse de manera oficial a la plantilla.

En esta línea, los nuevos agentes se han sumado a los cuatro que llegaron a principios de año, tres de ellos a través del turno de movilidad de la misma convocatoria y un cuarto mediante una permuta con la Policía Local de León.

"Nuestra decidida apuesta por la seguridad se plasma en esta nueva ampliación de plantilla, que junto a la de principios de año eleva en un 41 por ciento los agentes de nuestra Policía Local", ha señalado Fernández.

El regidor ha recordado además otras medidas recientes en materia de seguridad, como la adquisición de dos nuevos coches el pasado mes de enero y la incorporación de nuevos medios tecnológicos, entre ellos un narcotest y un etilómetro, destinados a reforzar las capacidades de la Policía Local.