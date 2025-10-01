Policía Local de Burgos pone en marcha una campaña para controlar el uso de los vehículos de movilidad personal

BURGOS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha presentado una campaña para controlar el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) ante el incremento del parque, por lo que se revisarán características técnicas y si circulan por los sitios establecidos en las normativas.

Así lo ha señalado el intendente jefe Félix Ángel García que ha mostrado su "preocupación" por este aumento. En este sentido, ha advertido de que ya se han inmovilizado un "buen número" por modificar sus características que permite circular a mayor velocidad.

Además, ha detallado que las infracciones más habituales son "la velocidad excesiva" y circular por la acera o zonas peatonales. También se sanciona a aquellos que llevan 'pasajero' momento en el que ha precisado que, muchas veces, son los propios padres quienes llevan a sus hijos en los patinentes, algo que está prohibido.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha indicado que los avances tecnológicos, especialmente en la movilidad eléctrica, junto con una mayor participación ciudadana en los espacios públicos compartidos, han traído consigo "un aumento de la siniestralidad".

Durante el presente año se han llevado a cabo 967 controles específicos, distribuidos en diferentes ámbitos de la seguridad vial. De ellos 152 fueron en control de alcohol, drogas y documentación; 133 en pasos de peatones, 110 por uso del teléfono móvil y uso de cinturón de seguridad; diez en transporte escolar y de mercancías, otros tantos en zonas peatonales, vehículos de movilidad personal y bicicletas; 102 en zonas aledañas a colegios; 249 del multacar,; y 211 controles por radar móvil.

Estos controles han permitido "reforzar" la presencia de la Policía Local en la vía pública con patrullas de paisano, unidad de motoristas y unidades distritos, con el único objetivo prioritario de "salvaguardar y la seguridad de todos los usuarios de la vía", ha recordado el edil. Los datos obtenidos reflejan un "descenso de infracciones en el último trimestre, frente a la primera mitad del año".

Así, se han contabilizado 187 infracciones en paso de peatones o por no respetar la prioridad del viandante; por uso del teléfono móvil" durante la conducción han sido 184. El concejal de Seguridad Ciudadana ha precisado que Policía Local ha intervenido en una veintena de casos este tipo de vehículos a menores entre 12 y 17 años.

Además, se han registrado doce accidentes de tráfico vinculados al uso inadecuado de vehículos de movilidad personal, dos de ellos por atropello en zona peatonal; al tiempo que se han retirado 32 patinetes eléctricos que superaban los límites técnicos de velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Las sanciones por no usar el cinturón de seguridad han disminuido sensiblemente y solo se han interpuesto 15 denuncias, lo que a juicio de Manzanedo evidencia "un alto grado de concienciación".

Por lo que se refiere al transporte escolar, de los diez controles realizados, se han derivado 44 actas de infracción, sobre todo por falta de extintores, mal uso del tacógrafo o deficiencias de mantenimiento. También se han registrado 175 delitos contra la seguridad vial, principalmente por alcoholemia positiva o por la negativa del usuario del vehículo a someterse a esta prueba.