La Policía Local de León aconseja evitar el vehículo particular durante la Cabalgata de los Reyes Magos

LEÓN, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León ha recomendado no utilizar el vehículo personal debido a las afecciones en la circulación a lo largo de la tarde del viernes, 5 de enero, con motivo de la Gran Cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá las calles de la ciudad y que saldrá a las 18.30 horas de la avenida Reyes Leoneses, junto al Auditorio Ciudad de León.

Las restricciones comenzarán en torno a las 18.00 horas y se prolongarán hasta las 20.30 horas aproximadamente, cuando se prevé que finalice el desfile. La circulación se verá afectada tanto en la zona de salida como a lo largo de todo el recorrido, ha informado el Ayuntamiento de León en un comunicado remitido a Europa Press.

La Cabalgata saldrá a las 18.30 horas del 5 de enero desde la avenida Reyes Leoneses (junto al Auditorio), para transcurrir por Gran Vía San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía San Marcos, plaza de Santo Domingo, Ordoño II, glorieta Guzmán el Bueno, avda. Palencia y avda. Ingeniero Sáenz de Miera para finalizar en el Parque de Bomberos.

Por eso, la Policía Local recomienda evitar el uso del vehículo si no es absolutamente necesario o planificar con bastante antelación los desplazamientos.

Durante la celebración de la cabalgata, también se recomienda no perder de vista a los menores ni a las personas que estén a cargo, no utilizar paraguas o enseres que puedan dañar a terceros, no acercarse a las ruedas de los vehículos y no correr para obtener piruletas y otros dulces, que se entregarán en mano, ya que "hay para todo el público".

También se indica que no es aconsejable cruzar entre el desfile o ir detrás de las carrozas. Se habilitarán espacios específicos para personas con movilidad reducida en la avenida Ordoño II, cerca del número 20.