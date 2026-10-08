La Policía Nacional detiene en Valladolid a una especialista en hurtos con doce requisitorias judiciales. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer sobre la que constaban doce requisitorias judiciales en vigor, dictadas por distintos órganos judiciales de Valladolid, Zamora y Segovia, entre las que figura una orden de detención e ingreso en prisión por un delito de hurto, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la tarde del día 6 de octubre, cuando agentes uniformados que realizaban labores de prevención y seguridad ciudadana tuvieron conocimiento de que la reclamada se encontraba en un establecimiento de la capital. Hasta el lugar se desplazaron los efectivos policiales tras realizar diversas gestiones sobre su paradero.

Al advertir la presencia de la patrulla, la mujer se ocultó en los aseos del local, mientras un gran número de familiares allí presentes intentó entorpecer las labores de los agentes, lo que obligó a solicitar refuerzos. Finalmente, la investigada se entregó a los policías, quienes comprobaron su identidad a través de las bases de datos y verificaron la vigencia de las reclamaciones antes de trasladarla a la Comisaría Provincial.

La arrestada es una delincuente habitual especializada en hurtos a la que le constan numerosos antecedentes policiales, en concreto 19 detenciones anteriores, una de ellas por pertenencia a organizaciones y grupos criminales. Las requisitorias judiciales vigentes están relacionadas principalmente con delitos de hurto, además de estar buscada por hechos delictivos en Segovia y Zamora.

Una vez finalizadas las diligencias en las dependencias policiales, la detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.