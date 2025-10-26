La Policía Nacional recupera una mesa de mezclas valorada en 1.200 euros sustraída de un vehículo en Valladolid

Archivo - Detenida en Ibiza una mujer por acosar sexualmente a un profesor de su hijo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han logrado recuperar una mesa de mezclas valorada en 1.200 euros que había sido sustraída del interior de un vehículo estacionado en la calle Arca Real, en la noche del pasado 6 de junio.

El propietario del vehículo, que lo había dejado debidamente cerrado, denunció que, al ir a utilizarlo a la mañana siguiente, encontró las puertas del lado del copiloto abiertas y el interior revuelto, constatando la desaparición del equipo de sonido profesional que guardaba en el maletero.

El vehículo no presentaba daños externos ni internos, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación, que permitieron por un lado identificar plenamente al presunto autor de los hechos, localizarlo y proceder a su detención y localizar y recuperar el equipo sustraído.

El detenido prestó declaración en dependencias policiales y una vez se informó a la autoridad judicial y se terminó el atestado policial el varón fue puesto en libertad.

En la jornada del 17 de octubre, la Policía Nacional procedió a la entrega del material recuperado a su legítimo propietario, cerrando así con éxito la intervención.