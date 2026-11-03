Policía de Segovia vigilará el cumplimiento de la ordenanza de limpieza viaria, con una primera fase de información

Folleto informativo. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Segovia intenvendrá en la campaña municipal para cumplir la nueva ordenanza reguladora de la limpieza viaria, con dos fases, una informativa y otra de control y posibles sanciones a incumplidores.

El concejal de Sostenibilidad de Segovia, Gabriel Cobos, ha presentado la campaña junto al mayor de la Policía Local, Vicente Sanz, y ha descrito las dos fases en las que se desarrollará la campaña en los próximos 15 días.

La primera semana será de información y seguimiento, y durante esos días los agentes informarán a los ciudadanos sobre las principales obligaciones de la normativa y explicarán qué conductas pueden ser sancionadas.

Los agentes harán hincapié en la obligación de limpiar con agua jabonosa las zonas donde orinan las mascotas y en recoger sus excrementos, en las normas para la limpieza de las terrazas hosteleras, en la prohibición de depositar residuos fuera de los contenedores y en la necesidad de avisar al servicio correspondiente para retirar enseres y muebles voluminosos.

En la segunda semana, la Policía Local intensificará la vigilancia para comprobar que se cumplen estas medidas y podrá sancionar las infracciones que detecte. Una vez finalizada la campaña, los agentes mantendrán de forma permanente las labores de vigilancia y control.

"El objetivo de esta campaña no es sancionar ni recaudar, sino concienciar, informar y educar a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir esta ordenanza", ha indicado el concejal Cobos, que ha insistido en el objetivo de que los vecinos conozcan sus obligaciones para contribuir a mantener una ciudad más limpia y cuidada.

De forma paralela, el Consistorio desarrollará una segunda campaña, exclusivamente informativa, dedicada a explicar nuevamente el concepto de reciclado de materia orgánica en el contenedor marrón.

Esta campaña tendrá presencia en distintos barrios, mediante la instalación de un stand informativo y se moverá por la ciudad hasta el miércoles 18 de noviembre. Según el calendario previsto, el expositor ha comenzado en el mercado al aire libre del barrio de San José y continuará el miércoles 4 en la plaza de Santa Eulalia, el jueves 5 en la plaza Mayor y el viernes 6 en la plaza situada entre Mercadona y el bazar de Nueva Segovia.

El sábado 7 volverá al mercado de San José, junto a la Plaza de Toros. La semana siguiente recorrerá la plaza del Salvador (martes 10), la carretera de Villacastín, en Santa Teresa-Puente de Hierro (miércoles 11), los jardines de la plaza del Doctor Gila, en San Millán (jueves 12), la plaza de San Lorenzo (viernes 13) y el parque de la Gimnástica Segoviana, en La Albuera (sábado 14).

El martes 17 estará en la ermita del Cristo y el miércoles 18 cerrará en los soportales de la avenida del Acueducto, en San Millán. Si llueve, se trasladará a espacios cubiertos de cada barrio.

En estos puntos se explicará el uso correcto del contenedor marrón, destinado a los residuos orgánicos, y se comunicará a los vecinos el próximo cierre de estos contenedores y el inicio del reparto de las tarjetas necesarias para su apertura.

Además, se entregarán trípticos, cubos de 10 litros, paquetes de bolsas compostables y folletos con diez incumplimientos habituales en limpieza viaria y fácilmente corregibles.